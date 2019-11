«Block Friday» : La Défense, Clichy, Lyon... encore des actions contre Amazon et le Black Friday

Une action d'ampleur en plein Black Friday. Plusieurs dizaines de personnes se sont notamment rassemblées ce vendredi matin devant le siège français d'Amazon à Clichy (Hauts-de-Seine) en banlieue de Paris. Arrivée des https://t.co/BPPgCqrAxn au siège d'Amazon pour transformer le #BlackFriday en #VendrediNoirPourAmazon.La police nous attendait en nombre pour protéger le siège de la multinationale qui exploite, pollue et pratique une #EvasionFiscale massive ! pic.twitter.com/LxlrqtTKzF-- Attac France (@attac_fr) November 29, 2019 Réunis notamment à l'appel d'Attac et Greenpeace pour cette action présentée comme « non violente et joyeuse » les manifestants ont déroulé des banderoles hostiles au géant du commerce en ligne avant de s'asseoir devant le siège de l'entreprise aux cris de : « On dit stop au Black Friday et son impunité ! ».« Stop au Black Friday »Selon eux, la plate-forme de commerce en ligne émet autant d'émissions de gaz à effet de gaz qu'un état. Ils dénoncent aussi la surconsommation notamment lors de cette opération commerciale importée des Etats-Unis.D'autres sites comme à Lyon ont aussi été bloqués par des militants. En Ile-de-France, les militants écolos d'Extinction Rebellion et Youth4Climate ont investi le centre commercial des 4 Temps à la Défense (Hauts-de-Seine). Ce matin c'est le #blockfriday à 4 temps !! pic.twitter.com/uYwSpNzLD8-- Arezki Ikenine (@koukoujudo) November 29, 2019 À Rennes et dans une quarantaine de villes, des militants ont collé dans la nuit des pancartes sur les devantures des commerces qui participent au Black Friday ou manifestent devant grandes enseignes. A Rouen, la boutique H & M a été obligée de fermer ses portes. "On en a marre du #BlackFriday" #BlockFriday à #Rouen pic.twitter.com/UxYZK84xVo-- Raphaël Tual (@raphtual) November 29, 2019 A Bayonne des jeunes de Youth For Climate France ont manifesté dans les rues pour le « climat ...