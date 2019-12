Blocages routiers : barrages filtrants et opérations escargot sur plusieurs autoroutes ce samedi

Quinze opérations de blocage sont prévues ce samedi en France pour protester contre la hausse de 2 centimes des taxes sur le gazole prévue dans le projet de loi de finances pour 2020.Ces manifestations, organisées à l'appel de l'OTRE, la troisième organisation du secteur, prendront la forme de barrages filtrants ou d'opérations escargot.Barrages filtrants, opérations escargot... Les blocages toucheront, par exemple, des péages autoroutiers dans les environs de Toulouse (Haute-Garonne), l'A1 en Ile-de-France au niveau de Lésigny (Seine-et-Marne).L'autoroute A8 est elle bloquée au niveau d'Aix-en-Provence depuis 8 heures environ. null en direct° de Lyon: l'#A8 est bloquée au niveau d'Aix-en-Provence nullentrées interdites aux échangeurs de Fuveau (n°32), Aix - Val Saint André (n°31), Aix - Pont de l'Arc (n°30b) et Aix - Luynes (n°30a)Soyez prudents, écoutez @Radio1077@A8Trafic pic.twitter.com/H93ucXubec-- Autoroute A8 (@A8Trafic) December 7, 2019 Vers 10 heures, une opération escargot a débuté sur l'A13 à Oissel (Seine-Maritime), selon France 3 Normandie. Toujours selon France 3, des dizaines de poids lourds roulent au pas sur l'A36, entre Voujeaucourt et Belfort.Sur l'A29, des manifestants ont mené une action sur la barrière de péage Jules Verne dans le sens Saint-Quentin-Amiens. Ils ont quitté les lieux vers 9 heures.Onze régions concernéesEn tout, onze régions sont concernées. Ces actions devraient tout de même entraîner des perturbations du trafic.L'OTRE mobilise ses troupes contre le projet de loi de finances qui devrait alourdir la fiscalité sur le carburant professionnel du transport de marchandises. Si cet article de loi a été supprimé lors de son passage au Sénat, il devrait refaire surface en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, à partir du 10 décembre.« Cela va entraîner un surcoût de 800 euros par an et par véhicule. Et cela n'aura aucun impact sur les camions ...