Blocages et barrages filtrants : les routiers mobilisés pour une revalorisation des salaires

Quatre syndicats du transport routier et de la logistique ont appelé ce lundi à faire grève pour réclamer de meilleures conditions de travail et de salaire.Alors que le 12e jour de la mobilisation sur la réforme des retraites se poursuit, de nombreuses actions de blocages et rassemblements sont en cours dans toutes les régions de France.On les retrouve sur l'A62 à Eurocentre près de Toulouse, sur des barrages filtrants en Bretagne sur la RN165 ou devant le dépôt pétrolier de Brest, sur l'A35 en Alsace, à Ludres-Fléville près de Nancy, à Corbas vers le marché au gros près de Lyon... Mobilisation des chauffeurs routiers: le marché de gros de Corbas bloqué https://t.co/UYVfGT0Uaw-- Pitomick (@Pitomick) December 16, 2019 Les syndicats portent plusieurs revendications. À commencer par des revalorisations salariales. Ils réclament notamment la « mise en place d'un 13e mois conventionnel et de vraies revalorisations des grilles salariales », précise la CFTC. Selon la FNTR, le salaire médian des routiers est de 2 200 euros.En outre, les transporteurs demandent aussi la taxation des « camions étrangers qui ne font que taxer la France, sans payer la moindre contribution aux finances des infrastructures », selon l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE). Cette requête avait reçu une fin de non-recevoir par Elisabeth Borne, la ministre des Transports.La pénibilité du métierDans un autre registre, les syndicats veulent mettre en avant la question de la pénibilité de ces métiers. Ils dénoncent une recrudescence des arrêts maladies ,alors que la profession subit une pénurie de 50 000 salariés. Et s'inquiètent également pour le congé de fin d'activité (CFA) que l'Etat souhaite voir renégocié par les partenaires sociaux.Ce dispositif financé à la fois par l'Etat et les cotisations patronales et salariales permet aux conducteurs attestant d'une certaine ancienneté de partir en retraite cinq ans ...