Blocages des raffineries : cinq minutes pour comprendre le parcours du carburant, du pétrole à la pompe

C'est l'une des grandes craintes de nombreux Français depuis le début de la grève contre la réforme des retraites le 5 décembre : auront-ils toujours du carburant à la pompe ? Pour le moment, malgré le blocage début décembre de plusieurs dépôts pétroliers notamment en Bretagne, et celui de la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) depuis le 5 décembre, les difficultés d'approvisionnement pour les automobilistes restent limitées. Contacté, Total indique par exemple ce lundi que 50 de ses près de 3 500 stations-service sont en rupture d'au moins un des carburants.Il n'en reste pas moins que certains Français se sont rués vers les stations-service, de peur qu'elles soient à sec quelques heures ou quelques jours plus tard. Et si le risque de pénurie est, pour le moment, limité, le vote de la poursuite de la grève ce lundi après-midi en assemblée générale à la raffinerie de Grandpuits (mais en acceptant de laisser sortir une partie du produit du site) pourrait changer la situation. LIRE AUSSI > Blocage des dépôts de carburants : pas de pénurie mais un effet de panique qui aggrave la crisePour bien comprendre comment les blocages peuvent in fine impacter les automobilistes, il faut revenir sur le circuit classique d'acheminement du carburant en France.D'où vient le pétrole ?La consommation annuelle de pétrole en France s'élève à environ 74 millions de tonnes, selon les chiffres de 2018. Cela recouvre essentiellement les carburants automobiles, mais aussi le kérosène pour les avions ou encore le fioul domestique.Pour passer du pétrole à des carburants utilisables pour les voitures ou pour les chaudières, il faut le raffiner. Environ 30 % des carburants consommés en France viennent de pétrole importé déjà raffiné : les 70% restants sont donc du pétrole brut qu'il faut raffiner dans l'Hexagone.Le pétrole à l'état brut est en quasi-totalité (99 %) importé depuis l'étranger, la production ...