Blocages de plateformes E.Leclerc par la Coordination rurale dans l'Aude et l'Allier

Des agriculteurs de la Coordination Rurale (CR) bloquent un centre de distribution E. Leclerc pour protester pour protester contre les "prix bas" imposés par la grande distribution, le 24 novembre 2026 à Castelnaudary, dans l'Aude ( AFP / Ed JONES )

Des agriculteurs de la Coordination rurale (CR) bloquent mardi deux plateformes logistiques E.Leclerc à Castelnaudary (Aude) et Avermes (Allier) pour protester contre les "prix bas" imposés par la grande distribution aux agriculteurs, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Nous, on est des agriculteurs qui crevons tous les jours, on veut rencontrer M. Leclerc pour lui dire que, quand il dit dans sa publicité qu'il combat contre les prix chers, il combat contre les agriculteurs", a expliqué à un membre du personnel du site de Castelnaudary, devant les journalistes, Éloi Nespoulous, président de la CR pour l'Occitanie.

Des agriculteurs de la Coordination Rurale (CR) bloquent un centre de distribution E. Leclerc pour protester contre les "prix bas" imposés par la grande distribution, le 24 novembre 2026 à Castelnaudary, dans l'Aude ( AFP / Ed JONES )

La quarantaine de militants du syndicat, venus avec deux tracteurs et plusieurs autres véhicules, ont déposé de gros rochers sur les voies de circulation pour bloquer les entrées de ce site de la Socamil (Société coopérative d'approvisionnement Midi-Languedoc), à la fois centrale d'achat et plateforme logistique régionale pour le groupe E.Leclerc.

"Nous, on a des charges, des coûts de production énormes (...) et on nous presse comme des citrons, ce n'est plus acceptable, maintenant on veut avoir des prix corrects et M. Leclerc doit rogner sur ses marges pour qu'on continue à exister en tant qu'agriculteurs", a ajouté M. Nespoulous.

L'action, sous le regard des forces de l'ordre, se poursuivait mardi soir, selon un représentant de la CR présent sur place.

"Nous, on reste. Tant qu'Edouard Leclerc ne descendra pas s'expliquer avec nous sur ses méthodes de négociation commerciale, on ne partira pas", a dit par téléphone le coprésident de la CR de l'Aveyron, Jean-Philippe Causse.

Un gendarme près de camions de livraison à l'arrêt devant l'entrée d'un centre de distribution E. Leclerc bloqué par des agriculteurs de la Coordination Rurale (CR) pour protester contre les "prix bas" imposés par la grande distribution, le 24 novembre 2026 à Castelnaudary, dans l'Aude ( AFP / Ed JONES )

À Avermes, près de Moulins dans l'Allier, une cinquantaine d'agriculteurs et une dizaine de tracteurs bloquent aussi une plateforme logistique de l'enseigne de grande distribution.

"Rien ne rentre ni ne sort depuis la fin de matinée", a déclaré à l'AFP Richard Ressot, vice-président de la CR de l'Allier.

Une délégation a été reçue par la préfecture et par les responsables du site, mais la durée de l'opération est "indéterminée", selon lui.

Des agriculteurs de sept départements (Allier, Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, Rhône, Cher et Nièvre) participent à cette action.

"Sur un caddie de 100 euros, 4 à 6 euros reviennent à l'agriculteur, c'est intolérable et nous voulons que les millions d'euros engrangés par les industriels et les GMS (grandes et moyennes surfaces) soient répartis équitablement", a ajouté le responsable syndical.

Sur les questions agricoles, Emmanuel Macron recevra les syndicats et représentants de la profession mercredi, notamment pour faire le point sur le prochain budget européen dont dépendra la politique agricole commune (PAC), avant un Conseil européen à Bruxelles.

Chaque année, du 1er décembre au 1er mars, supermarchés et fournisseurs de biens alimentaires mènent des négociations qui déterminent in fine les prix en rayon (hors marques propres des distributeurs). Les agriculteurs s'estiment régulièrement lésés par ces réunions.