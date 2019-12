Blocages à La Poste : y aura-t-il tous les cadeaux sous le sapin à Noël ?

Ils sont discrètement entrés dans la danse le 5 décembre. Contre la réforme des retraites, mais également pour dénoncer leurs conditions de travail, les postiers tentent aussi de se faire entendre. Facteurs et agents de bureau bloquent ainsi depuis plusieurs jours des centres de tri de courrier partout en France. Conséquence, les livraisons de colis pourraient prendre du retard pour Noël.À l'aube, ce jeudi, plusieurs militants de la CGT, rejoints par des Gilets jaunes ont bloqué la plateforme industrielle de courrier de Val-de-Reuil (Seine-Maritime). En temps normal, 100 000 colis sortent tous les jours de cet entrepôt, note France 3 Normandie, pour alimenter l'Eure et la Seine-Maritime. Cette action vient s'ajouter à celles recensées sur tout le territoire, comme dans les Landes, dans le Nord ou encore dans le Calvados.Les conséquences de ces actions se font déjà sentir. « La semaine dernière, le centre de tri de Poitiers a été bloqué. Les camions n'ont pas pu sortir et les facteurs ont eu leur courrier tardivement », raconte Pascal Le Lausque, responsable national des activités courrier et colis à la CGT FAPT (Fédération des activités postales et de télécommunications).« Les colis arriveront peut-être le 26 ou le 27 »À quelques jours de Noël, quelques colis pourraient donc manquer sous le sapin. « Les colis achetés sur Amazon par exemple arriveront peut-être le 26 ou le 27 », averti Gérald Le Corre, responsable santé travail de la CGT de Seine-Maritime, présent lors du blocage à Rouen. Contactée, la Poste assure mettre « tout en œuvre pour limiter l'impact pour ses clients ».« Pour nous il n'y aura pas trêve de Noël, sauf si le gouvernement retire son projet », assure-t-il. Sa centrale appelle à mener des actions durant toute la période des fêtes. Au risque de l'impopularité. « Le but ce n'est pas de mettre à mal les usagers », assure Pascal Le Lausque. « On va à leur rencontre, on discute, ...