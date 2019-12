Blocage des dépôts de carburants : pas de pénurie mais un effet de panique qui aggrave la crise

Des files d'attente qui bloquent la circulation, des stations-service fermées, des automobilistes inquiets de voir descendre la jauge de leur réservoir dans le rouge. Depuis plusieurs jours, des entrepreneurs du BTP bloquent des dépôts pétroliers dans le Grand Ouest, provoquant un vent de panique chez les consommateurs qui se ruent vers les stations essence. Résultat : à 14h30 ce mardi, 830 distributeurs de carburant, sur les 10 000 que compte la France, sont à sec ou presque, selon notre décompte. À deux jours d'une grève qui s'annonce massive et devrait particulièrement toucher le secteur des transports en commun, la situation inquiète. Alors, se dirige-t-on vers une pénurie de carburant ? Pas sûr du tout.Levée des blocages dans plusieurs dépôtsLa situation a commencé à se tendre en milieu de semaine dernière. Dès jeudi, les dépôts de Brest (Finistère), Lorient (Morbihan), Le Mans (Sarthe) et Vern-sur-Sèche (Ille-et-Vilaine) étaient bloqués. Mais après cinq jours de blocage, Vern-sur-Seiche a été libéré par les gendarmes ce mardi matin, ce qui devrait apaiser les craintes. « Vern est l'un de principaux approvisionneurs pour la Bretagne. Il va permettre d'alimenter rapidement les régions les plus éloignées, comme le Finistère », nous indique-t-on chez Total. Par ailleurs, en milieu d'après-midi, on apprenait que les accès à Brest, Rennes et La Rochelle étaient également libérés. Soit trois des cinq encore bloqués ce mardi.Juste avant cette annonce, au centre national des professions de l'automobile (CNPA), on tablait sur un « retour à la normal » progressif. « Le réapprovisionnement des stations en rupture de stock peut prendre plusieurs heures. Il faudra peut-être deux jours pour que la situation se stabilise », prédit Francis Pousse, président de la branche des propriétaires-exploitants de stations-service du CNPA. Mais selon ce dernier, « en l'état actuel des choses, on ne se dirige pas ...