Blinken réaffirme à Erdogan le soutien de Washington à la Turquie

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu (d) accueille son homologue américain Antony Blinken au palais présidentiel, le 20 janvier 2023 à Ankara ( AFP / Adem ALTAN )

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a achevé lundi une visite de deux jours en Turquie, où il a affiché le soutien des Etats-Unis après le séisme dévastateur et s'est voulu rassurant sur l'état des relations bilatérales, parfois tendues.

Il s'agissait du premier déplacement du secrétaire d'Etat américain en Turquie depuis sa prise de fonction il y a deux ans. Il a pris fin après un entretien d'une heure et quart environ avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, à l'aéroport d'Ankara.

Lors de leur réunion, le secrétaire d'Etat a réaffirmé le soutien des Etats-Unis à la Turquie face au séisme et promis de continuer à lui porter assistance, selon un compte-rendu du porte-parole du département d'Etat, Ned Price.

Les deux dirigeants ont également discuté du soutien à l'Ukraine et insisté sur le fait de travailler "plus étroitement" sur une série de sujets bilatéraux dont la défense, l'énergie et le commerce.

Dans un contexte de tension croissante, les Etats-Unis reconnaissent à leur allié turc un rôle constructif: depuis le début du conflit en Ukraine le 24 février 2022, Ankara - qui maintient de bonnes relations avec Kiev et Moscou - a offert sa médiation pour y mettre fin.

Peu avant sa rencontre avec le président turc, Anthony Blinken est revenu sur ses déclarations de la veille, selon lesquelles la Chine envisageait de fournir des armes à la Russie.

"La fourniture d'un soutien létal à la Russie pour aider à sa guerre d'agression en Ukraine aurait de réelles conséquences sur nos relations avec la Chine (...). Cela poserait un vrai problème à la Chine dans ses relations avec de nombreux autres pays, pas seulement les Etats-Unis", a-t-il mis en garde lundi.

"Nous espérons donc qu'ils ne s'engageront pas dans cette voie", a-t-il conclu.

- Vente de F-16 -

Pékin a nié ces intentions, qualifiées de "fausses informations".

Après son entretien avec le président Erdogan, M. Blinken s'est rendu au mausolée de Mustafa Kemal Ataturk - père fondateur de la Turquie moderne et passage obligé pour tout dignataire étranger - où il déposé une couronne de fleurs sous une pluie glaçante et signé un livret.

Les Etats-Unis et la Turquie, alliés au sein de l'Otan, entretiennent des relations parfois tendues. En priorité, le blocage turc de l'adhésion à l'Alliance de la Suède et la Finlande, dont les candidatures sont en suspens depuis mai.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken (c), en visite en Turquie, aide des militaires américains à charger de l'aide humanitaire pour les victimes du séisme à la base aérienne d'Incirlik, le 19 février 2023 ( POOL / CLODAGH KILCOYNE )

Parmi les autres dossiers géopolitiques, la vente potentielle d'avions de chasse F-16 promis par le président Joe Biden à la Turquie. Cette vente est bloquée par le Congrès à Washington en raison des inquiétudes suscitées par le bilan de la Turquie en matière de droits de l'homme et des menaces pesant sur la Grèce.

"L'administration Biden soutient fermement le paquet visant à moderniser les F-16 existants et à en fournir de nouveaux à la Turquie", a déclaré lundi M. Blinken, précisant toutefois ne pas pouvoir fournir de "calendrier formel", toute vente étant conditionnée à un feu vert du Congrès américain.

Autre point de discorde, la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) que la Turquie considère comme "terroriste" et qui a été l'une des principales forces combattant le groupe jihadiste Etat islamique (EI) avec l'appui aérien de la coalition internationale menée par les Etats-Unis.

- Arrêt des recherches -

La visite d'Antony Blinken s'inscrit aussi dans le contexte du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février.

Quatorze jours après ce séisme d'une magnitude de 7,8 qui a dévasté le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, les dégâts restent considérables et le bilan très élevé: près de 45.000 personnes y ont perdu la vie, selon les dernières données.

La Turquie a annoncé dimanche mettre un terme à la majorité de ces recherches. Aucun nouveau survivant n'a été dégagé des ruines depuis plus de 24 heures.

Les Etats-Unis avaient déployé, dès le lendemain du séisme, plusieurs équipes de recherche et secours en Turquie soit environ 200 personnes, et débloqué une première tranche de 85 millions de dollars en aide humanitaire. Dimanche, M. Blinken a annoncé une aide supplémentaire au pays de 100 millions de dollars.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken (d) et son homologue turc Mevlut Cavusoglu survolent des zones dévastées par le séisme, le 19 février 2023 dans le sud-est de la Turquie ( POOL / CLODAGH KILCOYNE )

Le secrétaire d'Etat américain avait accompagné son homologue, Mevlut Cavusoglu, pour un survol en hélicoptère de la province dévastée de Hatay, dans le sud-est du pays.

Il a également rencontré, en Turquie, des représentants du groupe de sauveteurs syriens des Casques blancs, qui opère dans les zones tenues par les rebelles en Syrie.

Après la Turquie, M. Blinken achèvera sa tournée européenne à Athènes où il aura lundi soir et mardi une série d'entretiens avec les autorités de ce pays, rival historique de la Turquie mais également partenaire au sein de l'Otan.