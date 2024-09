Blinken juge "totalement irresponsables" les menaces de Poutine sur l'arme nucléaire

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken lors d'une réunion en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le 26 septembre 2024 ( POOL / Bryan R. SMITH )

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a qualifié jeudi de "totalement irresponsables" les menaces du président russe Vladimir Poutine de recourir à l'arme nucléaire en cas notamment de "lancement massif" d'attaques aériennes contre la Russie.

"C'est totalement irresponsable, et je pense que beaucoup de gens dans le monde l'ont dit clairement lorsqu'il a agité la menace de l'arme nucléaire, y compris la Chine dans le passé", a déclaré M. Blinken lors d'une émission télévisée sur la chaîne MSNBC.

Vladimir Poutine a prévenu mercredi que son pays pourrait utiliser l'arme nucléaire en cas de "lancement massif" d'attaques aériennes et que tout assaut soutenu par une puissance nucléaire pourrait être considéré comme une agression "conjointe".

"Le fait de le faire maintenant, alors que le monde est réuni à New York, y compris pour parler de la nécessité d'un plus grand désarmement et d'une plus grande non prolifération, va être très mal perçu dans le monde entier", a ajouté Antony Blinken, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

Les Etats dotés de l'arme nucléaire "doivent cesser de jouer avec l'avenir de l'humanité", a déclaré de son côté le secrétaire général de l'ONU, exhortant la Russie et les Etats-Unis à "s'engager de nouveau dans une démarche visant à limiter" cet armement.

"Jamais, depuis les pires heures de la Guerre froide, le spectre des armes nucléaires n'a jeté une telle ombre", a déclaré Antonio Guterres lors d'une conférence dans le cadre de l'Assemblée générale.

"Les rodomontades nucléaires ont atteint leur paroxysme. On entend même des menaces d'emploi d'armes nucléaires", a-t-il ajouté, en référence aux dernières déclarations du président russe.

Pour M. Guterres, le monde est dans une forme d'"aberration": "malgré les risques énormes et existentiels que ces armes font courir à l'humanité, nous ne sommes pas plus près de les voir disparaître qu'il y a dix ans".

"A vrai dire, nous allons dans la direction complètement opposée", a-t-il regretté.

Le chef de l'ONU a appelé les Etats qui en sont dotés à honorer leurs engagements et à respecter leurs obligations en matière de désarmement.

"Tant que les armes nucléaires n'auront pas été éliminées, ces Etats doivent s'engager à ne jamais les utiliser, quelles que soient les circonstances", a-t-il dit. "En outre, ils doivent faire preuve d'une plus grande transparence sur toutes les questions concernant ces armes", a-t-il ajouté.

Le président russe Vladimir Poutine préside une réunion du Conseil de sécurité à Moscou, le 25 septembre 2024 ( POOL / Alexander KAZAKOV )

En février 2023, Vladimir Poutine avait annoncé que la Russie suspendait sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Il avait aussi menacé de réaliser de nouveaux essais nucléaires si les Etats-Unis en faisaient d'abord.

Signé en 2010, ce traité est le dernier accord bilatéral du genre liant les deux puissances.

"Les États-Unis restent disposés à engager un dialogue constructif avec la Russie sur le contrôle bilatéral des armements et avec la République populaire de Chine sur des moyens concrets de réduire les armes nucléaires", a assuré jeudi Mallory Stewart, secrétaire d'Etat adjointe américaine qui intervenait à la conférence de l'ONU.

Elle a en outre souligné que "dans un environnement sécuritaire sans précédent, les États-Unis reconnaissent la nécessité de maintenir une dissuasion nucléaire sûre, sécurisée et efficace."

Outre la Russie, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Chine qui sont officiellement dotés de l'arme nucléaire, la Corée du Nord, l'Inde, Israël et le Pakistan le sont officieusement tandis que l'Iran est soupçonné de vouloir s'en munir.