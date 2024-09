Blinken en visite au Royaume-Uni pour parler Ukraine et Moyen-Orient

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken salue de la main à son arrivée à Londres, le 9 septembre 2024 ( POOL / Mark Schiefelbein )

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'entretient mardi à Londres avec son homologue britannique David Lammy et le Premier ministre Keir Starmer, l'occasion pour ces proches alliés de partager leur détermination à aider l'Ukraine mais aussi d'aplanir leurs divergences sur Gaza.

La visite d'Antony Blinken précède celle à la Maison Blanche, vendredi, de Keir Starmer. Il s'agit du deuxième voyage à Washington du Premier ministre travailliste, depuis son arrivée au pouvoir début juillet après quatorze ans de règne conservateur.

Si la "relation spéciale" entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni a perduré au-delà des clivages partisans, les démocrates sont historiquement considérés plus proches du parti travailliste que des conservateurs.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'exprime lors d'une interview au cours d'une visite au siège de l'Agence de lutte contre la criminalité organisée (NCA) à Londres, le 6 septembre 2024 ( POOL / BENJAMIN CREMEL )

Mais pour Keir Starmer, un alignement total sur les démocrates pourrait s'avérer risqué à deux mois des élections américaines.

Kamala Harris a remobilisé le camp démocrate après son entrée en campagne tardive pour remplacer Joe Biden, mais demeure au coude à coude avec le candidat républicain Donald Trump.

Mardi, Antony Blinken devrait s'entretenir avec Keir Starmer et David Lammy sur les moyens d'accroître encore le soutien à l'Ukraine, qui mène une offensive en territoire russe alors que Moscou s'enfonce de plus en plus dans l'est de l'Ukraine.

Keir Starmer a plusieurs fois dit qu'il maintiendrait la position de son prédécesseur conservateur, qui soutenait fermement l'Ukraine contre la Russie. Londres compte parmi les plus importants soutiens de Kiev.

- Nations "alignées" -

Le Royaume-Uni a indiqué vendredi qu'il allait fournir 650 systèmes de missiles à l'Ukraine pour l'aider à renforcer sa défense aérienne, après des critiques du président Zelensky sur le rythme de livraison d'aide militaire à Kiev.

"Ensemble, nous sommes engagés à doper notre alliance", a déclaré David Lammy dans un communiqué. "Dans un monde plus instable et moins sûr, il est encore plus important que nous soyons des nations hautement alignées".

Des flammes s'élèvent d'un bâtiment bombardé par l'armée israélienne à cheikh Radwane, un quartier nord de Gaza-ville, dans le nord de la bande de Gaza, le 3 septembre 2024, sur fond de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Keir Starmer a toutefois adopté une position plus dure que les conservateurs à l'égard d'Israël.

La semaine dernière, le gouvernement travailliste a annoncé la suspension d'une trentaine de licences d'exportation d'armes à Israël sur un total de 350, estimant qu'il existait "un risque" qu'elles soient utilisées en violation du droit humanitaire international dans le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza.

Les Etats-Unis ont refusé de critiquer la décision du Royaume-Uni, affirmant que leur allié disposait de ses propres procédures d'évaluation, même si le département d'Etat américain a conclu qu'il n'y avait aucune raison de restreindre les armes.

Le gouvernement travailliste a également abandonné le projet initié sous les conservateurs de contester la demande de mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devant la Cour pénale internationale.

Washington, qui n'est pas membre de la CPI, avait de son côté condamné cette demande.

- L'Asie aussi -

Le gouvernement travailliste devrait en revanche apporter un grand soulagement à Joe Biden sur un sujet qui lui tient à coeur : l'Irlande.

Fier de son héritage irlandais, le président américain n'a pas caché son inquiétude quand les conservateurs étaient au pouvoir: il craignait que les conséquences du Brexit mettent en péril la paix fragile en Irlande du Nord.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer (d) signe le livre des visiteurs aux côtés de son homologue irlandais Simon Harris, à Farmleigh House, le 7 septembre 2024 à Dublin ( POOL / Peter Morrison )

Samedi, Keir Starmer s'est rendu à Dublin pour s'entretenir avec son homologue irlandais Simon Harris, la première visite en Irlande d'un chef de gouvernement britannique depuis 2019. Ils ont affiché leur volonté commune de relancer leurs relations abîmées par le Brexit.

Ils se sont engagés à préserver l'accord du Vendredi saint, l'accord historique conclu en 1998 sous la médiation des États-Unis, qui a mis fin à des décennies de violence en Irlande du Nord.

Keir Starmer a promis de revoir une loi controversée adoptée par les conservateurs et visant à mettre fin aux enquêtes sur les crimes liés à la période des Troubles, appellation désignant le conflit nord-irlandais.

Le département d'Etat a indiqué qu'Antony Blinken discuterait également avec ses homologues britanniques de l'Asie, qui, selon les Etats-Unis, reste une priorité malgré la nécessité de se concentrer sur le Moyen-Orient et l'Ukraine.

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont mis en place, en septembre 2021, une alliance tripartite, l'Aukus, afin de renforcer leurs liens militaires face à la montée en puissance de la Chine.