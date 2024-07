Blinken dénonce les actions "escalatoires et illégales" de la Chine avant sa rencontre avec Wang Yi

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à Vientiane, au Laos, le 27 juillet 2024 ( POOL / Achmad Ibrahim )

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a dénoncé samedi les "actions escalatoires et illégales" de Pékin en mer de Chine méridionale, quelques heures avant de s'entretenir avec son homologue chinois au Laos en marge d'une réunion régionale.

Le secrétaire d'Etat américain est arrivé samedi matin à Vientiane au premier jour d'une nouvelle tournée en Asie au cours de laquelle il entend réaffirmer le leadership des Etats-Unis face à l'influence grandissante de la Chine.

Il a fait sa priorité de la promotion "d'une région Indo-Pacifique libre, ouverte et prospère", l'expression consacrée aux Etats-Unis pour désigner une zone Asie-Pacifique qui soit libre d'influences, une manière voilée de critiquer la Chine et ses ambitions économiques, territoriales et stratégiques dans la région.

Les États-Unis et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) doivent travailler ensemble pour "relever les défis", a déclaré M. Blinken aux ministres des dix pays membres du bloc régional, notamment les "actions escalatoires et illégales menées par la Chine contre les Philippines en mer de Chine méridionale au cours des derniers mois".

Ces pourparlers interviennent dans un contexte de fortes tensions en mer de Chine méridionale, où une série d'affrontements ont eu lieu ces derniers mois entre des navires philippins et chinois sur des récifs contestés.

Pékin et Manille ont conclu un accord provisoire portant sur l'approvisionnement d'un récif la semaine dernière, mais les relations entre les deux pays restent glaciales.

"Nous sommes heureux de constater que le réapprovisionnement s'est déroulé avec succès aujourd'hui", a déclaré M. Blinken. "Nous nous en félicitons et nous espérons que cela se poursuivra à l'avenir."

M. Blinken doit rencontrer son homologue chinois Wang Yi en marge de la réunion de l'Asean samedi après-midi.

La rencontre avec le haut diplomate chinois s'annonce tendue après celle, également à Vientiane vendredi, entre les chefs de la diplomatie russe -- Sergueï Lavrov -- et chinoise qui ont promis de contrer l'influence de "forces extra-régionales" dans la région.

Il s'agit de la 18e tournée en Asie du secrétaire d'Etat américain depuis sa prise de fonction il y a plus de trois ans, témoignant de la concurrence féroce que se livrent Etats-Unis et Chine dans la région.

"Nous espérons que la Chine mettra en œuvre l'accord", a déclaré le ministre philippin des Affaires étrangères, Enrique Manalo, à la presse vendredi soir.

"Je pense qu'il s'agirait d'une étape importante dans l'apaisement des tensions et, je l'espère, dans l'établissement d'autres domaines de coopération en mer de Chine méridionale."

Pékin revendique la quasi-totalité de cette importante route commerciale et ignore un arbitrage international qui lui a donné tort en 2016.

- Tensions régionales -

Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi le 26 juillet 2024 à Vientiane, au Laos ( AFP / TANG CHHIN Sothy )

Après le Laos, le secrétaire d'Etat américain continuera sa tournée de six pays à Hanoï, au Vietnam, également samedi, afin de rendre hommage et de présenter ses condoléances aux dirigeants vietnamiens après le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Joe Biden y avait effectué un voyage historique à l'automne dernier.

"Je n'ai jamais vu une demande aussi forte pour plus d'engagement américain dans la région", indiquait en début de semaine le secrétaire d'Etat adjoint pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, Daniel Kritenbrink, en présentant ce déplacement avec des étapes au Laos, au Vietnam, au Japon, aux Philippines, à Singapour et en Mongolie.

Au Japon, puis aux Philippines, M. Blinken participera à des réunions dites "à quatre", incluant le ministre américain de la Défense Lloyd Austin et leurs homologues japonais et philippins sur fond de "provocations" chinoises en mer de Chine méridionale.

Le chef de la diplomatie américaine doit aussi participer à Tokyo à une réunion du "quad" (Etats-Unis, Japon, Australie, Inde).

Après une escale à Singapour centrée sur le renforcement des relations bilatérales, M. Blinken achèvera cette tournée asiatique en Mongolie, pour y renforcer les relations de "peuple à peuple", selon Washington.