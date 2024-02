Blinken attendu au Moyen-Orient, combats sans relâche à Gaza

Une Palestinienne pleure après avoir identifié le corps d'un proche tué dans un bombardement israélien, le 4 février 2024 à la morgue de l'hôpital Najjar de Rafah, dans la bande de Gaza ( AFP / Mahmud Hams )

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken arrive lundi au Moyen-Orient pour encourager une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, où combats et bombardements se poursuivent sans relâche.

Alors que la guerre va entrer mercredi dans son cinquième mois, l'armée israélienne a de nouveau bombardé dimanche Khan Younès, dans le sud du territoire où selon elle se cachent des responsables du mouvement islamiste palestinien.

Elle a affirmé y avoir investi un complexe utilisé par le Hamas pour préparer l'attaque sanglante du 7 octobre. Il a, selon l'armée, servi de centre d'entraînement pour le Hamas, avec des maquettes d'entrées de kibboutz, de bases militaires et de véhicules blindés israéliens.

Toujours selon l'armée, Mohammad Sinouar avait un bureau dans ce bâtiment. Ce haut commandant de la branche armée du Hamas, les Brigades al-Qassam, est le frère de Yahya Sinouar, le chef du mouvement islamiste dans la bande de Gaza et considéré comme le cerveau de l'attaque du 7 octobre.

Selon un journaliste de l'AFP, des frappes aériennes ont également visé Rafah, plus au sud, touchant un jardin d'enfants d'après le Hamas.

Dans cette ville qui comptait 270.000 habitants avant la guerre s'entassent désormais selon l'ONU plus d'1,3 million de personnes ayant fui les combats qui ont dévasté le territoire assiégé.

- Objectif Rafah -

Les craintes s'amplifient face à une possible offensive militaire contre cette ville surpeuplée, située à la frontière fermée avec l'Egypte et où la situation humanitaire est désastreuse d'après les ONG.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré que l'armée avait détruit la majorité des "bataillons" du Hamas.

Sud de la bande de Gaza ( AFP / Sophie RAMIS )

"La plupart de ceux qui restent sont dans le sud de la bande de Gaza et à Rafah, et on va s'en occuper", a-t-il ajouté.

"La pression sur le Hamas fonctionne", a affirmé pour sa part le ministre de la Défense Yoav Gallant, après avoir assuré cette semaine que Rafah était le prochain objectif militaire.

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, qui a entraîné la mort de plus de 1.160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles israéliennes.

En riposte, Israël a juré d'"anéantir" le Hamas et a lancé une offensive militaire qui a fait 27.365 morts, en grande majorité des civils, selon un bilan dimanche du ministère de la Santé du mouvement.

Les combats au sol restent acharnés et l'armée a annoncé dimanche la mort d'un soldat. Le bilan des pertes israéliennes s'établit à 225 militaires depuis le début de sa campagne terrestre fin octobre dans le nord du territoire palestinien.

Une photo diffusée le 4 février par l'armée israélienne montre ce qui est présenté comme un tunnel du Hamas à Khan Younès, dans la bande de Gaza ( Israeli Army / - )

Sur le front diplomatique, des tractations se poursuivent pour parvenir à une seconde trêve, après celle d'une semaine fin novembre. Une centaine d'otages retenus à Gaza avaient alors été échangés contre des Palestiniens détenus par Israël.

Quelque 250 personnes ont été enlevées le 7 octobre, selon Israël, et 132 otages sont toujours retenus à Gaza. Parmi eux, 27 ont été déclarés morts par l'armée.

- Blinken en Arabie saoudite -

Antony Blinken, dont le pays est le principal soutien d'Israël, est attendu lundi en Arabie Saoudite, première étape de son cinquième voyage dans la région depuis le début de la guerre. Le chef de la diplomatie américaine doit également se rendre au Qatar, en Egypte, en Israël et en Cisjordanie occupée.

Tout en disant continuer à soutenir "le droit d'Israël à se défendre", les Etats-Unis affichent une frustration croissante envers le gouvernement israélien.

Des Israéliens de gauche manifestent contre la guerre à Gaza devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv, le 3 février 2023 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

En Israël, M. Blinken fera ainsi pression afin d'accroître l'acheminement de nourriture, d'eau et de médicaments dans la bande de Gaza.

"Il s'agira d'une de ses principales priorités lorsqu'il rencontrera le gouvernement israélien", a indiqué dimanche le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, selon qui "les besoins de la population palestinienne sont au coeur de la démarche américaine".

A Beyrouth, un responsable du Hamas, Oussama Hamdane, avait jugé samedi prématuré de parler d'un accord sur une trêve. Le projet élaboré par les médiateurs qatari, américain et égyptien à Paris fin janvier est "un accord-cadre qui a besoin d'être étudié" par le mouvement palestinien, classé organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne, a-t-il dit.

Un immeuble détruit par un bombardement israélien à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 4 février 2024 ( AFP / Mohammed ABED )

Selon une source du Hamas, la proposition prévoit notamment une trêve de six semaines avec la libération de 35 à 40 otages en échange de 200 à 300 détenus palestiniens.

Le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, exige un cessez-le-feu total. Ce que refuse Benjamin Netanyahu malgré la pression des familles des otages qui manifestent quasi-quotidiennement pour demander la libération de leurs proches.

Avant l'arrivée de M. Blinken, le Premier ministre a salué l'appui de ses "amis américains" dans la guerre, soulignant leur "soutien en termes d'armements, soutien pour les institutions internationales, envoi de troupes dans la région...".

Le nord d'Israël est aussi visé quotidiennement depuis la frontière avec le Liban, fief du Hezbollah libanais. L'armée israélienne a indiqué dimanche avoir détruit des sites d'où selon elle le mouvement chiite, un des alliés régionaux du Hamas, avait lancé des missiles, et des postes d'observation du Hezbollah dans le sud du Liban.

Les tensions continuent également en mer Rouge, où le trafic maritime est menacé par les rebelles yéménites Houthis, proches de l'Iran, qui se disent solidaires des Palestiniens de Gaza.

Dimanche, l'armée américaine a annoncé avoir détruit, lors de raids aériens au Yémen, cinq missiles de croisière des Houthis, dont quatre étaient destinés à attaquer des navires et le cinquième des cibles terrestres.