Bling-bling, écran pliable et prix cassé... le stupéfiant smartphone Escobar

Il y avait déjà « Narcos », la série Netflix qui raconte l'ascension puis la chute du chef du cartel de Medellín, le parc d'attractions dans son ancienne et gigantesque hacienda, voici désormais le smartphone Escobar !Commercialisé en ligne depuis quelques jours, l'appareil ne laisse pas évidemment pas indifférent. D'abord par sa lignée sulfureuse. A la manœuvre, le grand frère de Pablo, Roberto de Jesus Escobar Gaviria, patron et cofondateur de Escobar Inc., la holding qui gère à la fois les propriétés immobilières du clan, mais aussi l'exploitation de la marque au niveau international.Sur le site Internet de l'entreprise, ce dernier n'hésite pas à faire valoir, sous une photo portrait que l'on dirait extraite d'un casier judiciaire, son ancien titre de « comptable et responsable des assassinats du cartel de Medellín ». Glaçant et pour le moins peu engageant.Un prix si faible qu'il en est suspectSur le papier, le smartphone Escobar Fold 1, c'est son nom, est pourtant séduisant. Trop peut-être. Ses caractéristiques techniques sont en phase avec les appareils haut de gamme du moment mais, surtout, son écran de 17,8 cm de diagonale est pliable, comme celui du Galaxy Fold commercialisé par le géant Samsung il y a quelques semaines.Le prix n'est pourtant pas du tout le même : seulement 349 dollars (soit 315 euros, frais de port compris !) affiché sur le site Escobar, contre 2020 euros pour le modèle coréen. Un tarif tellement faible qu'il en devient suspect.Le reste est à l'avenant. Comme la manière choisie pour faire la promotion de ce « narco smartphone » arborant une tranche latérale en aluminium doré, à grand renfort de photos et vidéos mettant en scène des mannequins en dessous affriolants se dandinant de façon lascive avec l'Escobar Fold 1 en mains.«Gangster flambeur»Un choix renforçant le côté bling-bling et trahissant sans fard la clientèle visée, plutôt « gangster flambeur » ...