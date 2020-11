Bleus : voir Lisbonne et sourire

Trois jours après sa défaite face à la Finlande (0-2), l'équipe de France a l'occasion de retrouver le sourire samedi soir à Lisbonne avec le retour de ses titulaires. Derrière ce voyage, les Bleus ont un double objectif : prendre la tête de leur groupe de Ligue des nations et se rassurer dans le jeu.

PortugalFrance 14/11/2020 - 20h45 Ligue des nations Diffusion sur

Il y a évidemment les statistiques : mercredi soir, l'équipe de France s'est inclinée à domicile pour la première fois depuis le mois de mars 2018 et a vu une série de seize matchs sans défaite sur son territoire s'arrêter brutalement. Les Bleus n'avaient d'ailleurs plus été séchés par deux buts d'écart à Saint-Denis depuis une défaite face à l'Espagne, en mars 2017. Encore ? Oui, cela faisait cinq ans que Didier Deschamps n'avait pas vu ses hommes enchaîner deux matchs sans victoire au stade de France et encaisser deux buts lors d'une première période disputée à domicile. Mais il y a aussi les images et le visage affiché par Deschamps, dans la foulée de ce match amical pour rien et de trop joué mercredi soir face à la Finlande (0-2). Puis ces mots :(...)