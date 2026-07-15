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Bleus : un été de perdu ?
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 16:24

Supporters during Projection of France-Spain at Les Quais de la Photo during the Fifa World World Cup 2026 in Paris, France on July 14, 2026. Photo by Leo Malon/ABACAPRESS.COM - Photo by Icon Sport

Supporters during Projection of France-Spain at Les Quais de la Photo during the Fifa World World Cup 2026 in Paris, France on July 14, 2026. Photo by Leo Malon/ABACAPRESS.COM - Photo by Icon Sport

C’est donc ça, tomber de dix étages. Face à l’Espagne, ce mardi soir, les Bleus n’ont été que l’ombre d’eux-mêmes (0-2). Une défaite aux portes de la finale qui prive l’équipe de France de finir en apothéose leur mission troisième étoile, douchant tout espoir dans l’Hexagone. Un revers au goût très amer.

101 matchs sur 104. Comme un téléchargement qui plante dans les derniers octets, comme une échappée qui se fait reprendre dans les derniers hectomètres, comme une tarte qui a passé une minute de trop dans le four : tout a été gâché alors que l’équipe de France était si prête du but, à savoir une troisième finale consécutive de Coupe du monde. Toute cette excitation, montée dans une lente procession depuis plusieurs mois, évacuée à cause d’un non match comme on foutrait dans l’évier un grand cru bouchonné.

Ce mardi soir, jour de fête nationale, la France s’est couchée avec la tête des mauvais jours. Pourtant, il y avait tout pour que ce 14 juillet 2026 soit mémorable. Un réveil au son des rafales qui laissent passer derrière eux des traînées bleues, blanches et rouges, et une émulation qui s’est fait ressentir toute la journée où les maillots des Bleus étaient présents un peu partout dans les rues, dans les magasins ou dans les fan zones. Mais l’histoire était trop belle et rien ne s’est passé comme prévu. Et le pire, c’était ce mercredi matin. À défaut de passer la nuit à la belle étoile pour fêter une qualif en finale, la troisième a filé lors de cette même nuit. Et en plus il faisait encore 30 degré dans ce foutu appartement. Bref, ça fait mal.…

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com

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