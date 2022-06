Bleus : un dernier salut avant le rideau

information fournie par So Foot • 13/06/2022 à 06:00

Au bout d'un stage jusqu'ici nourri d'aucun succès en trois rencontres, l'équipe de France a l'occasion de se refaire la cerise lundi soir, à Saint-Denis, face à la Croatie, et d'éviter un quatre à la suite qui ferait tache. Si le premier objectif est de ne pas revenir en septembre avec une lutte pour le maintien en Ligue A de Ligue des nations à détricoter, un second est dans toutes les têtes bleues : que tout ça se termine et que viennent les vacances après une saison interminable.

France Croatie 13/06/2021 - 20:45 Ligue des nations Diffusion sur

Enfin, les voilà à l'horizon. Après des mois entiers passés à bûcher, suer à grosses gouttes, tirer sur les différentes cordes de leur corps et faire chauffer leur boîte à idées, les Bleus vont être autorisés, lundi soir, à partir en vacances et à faire sauter la soupape. Certains vont retourner enchaîner les cocktails sur une plage de Mykonos, d'autres iront se poser en short sur un bateau à Saint-Tropez, où Jean-Roch, Nagui, Fabrice Santoro et Michel Cymes attendent certainement Didier Deschamps de pied ferme. Reste une dernière question à régler : quels souvenirs ces types-là, qui viennent de s'envoyer quatre matchs en onze jours - une première dans l'histoire de l'équipe de France - au bout d'une saison déjà dégoulinante de matchs pour la majorité d'entre eux, emmèneront-ils dans leurs valises ? Peut-être repenseront-ils, d'abord, à cette enquête publiée fin mai par la FIFPRO , qui s'inquiétait du nombre délirant de matchs joués par les footballeurs internationaux., détaillait Grégory Dupont, l'ancien préparateur physique de l'équipe de France, le jour de la présentation…