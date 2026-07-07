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Bleus : trouver le juste milieu
information fournie par So Foot 07/07/2026 à 08:46

Bleus : trouver le juste milieu

Bleus : trouver le juste milieu

Probablement privée une nouvelle fois d’Aurélien Tchouaméni, l’équipe de France doit trouver des solutions pour animer son entrejeu. Face au Maroc, le défi sera d’autant plus important que le secteur constitue l’une des forces des Lions de l’Atlas.

Au Qatar, c’est pile à ce stade de la compétition qu’il avait écrit l’une de ses plus belles pages en Bleu. D’une frappe lointaine, Aurélien Tchouaméni avait parfaitement lancé l’équipe de France vers un succès de haute lutte face à l’Angleterre. Une étape marquante sur la route de la bande de Deschamps jusqu’en finale. Quatre ans plus tôt, c’est en revanche en quarts de finale que le sélectionneur avait dû bricoler, privé de Blaise Matuidi, suspendu pour défier l’Uruguay. Aux États-Unis, c’est donc une blessure qui cause quelques maux de tête au champion du monde 1998 et à son staff. Après avoir entouré l’aile gauche en début de compétition, c’est désormais le milieu de terrain qui génère de l’incertitude. Fort heureusement, il y a quelques solutions sous la main.

Manu, c’est son projet

La première d’entre elles se nomme Manu Koné. Arrivé en sélection au sein de la vague de petits nouveaux post-Euro, le Pitchoun jouit d’une grande confiance de la part de Didier Deschamps. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il a disputé dans leur intégralité trois des cinq rencontres depuis le lancement du tournoi (Irak, Norvège et Paraguay). « Manu Koné a beaucoup de qualités dans la récupération, il est capable de bien utiliser le ballon , saluait Guy Stéphan juste avant de défier l’ Albirroja . C’est un autre profil, qui a déjà joué avec nous en Coupe du monde et dans les matchs précédents, c’est un joueur de qualité avec un profil différent. » Autrement dit, un milieu plus à même de se projeter vers l’avant balle au pied et de venir se proposer aux abords de la surface. En artillant de loin, il a d’ailleurs longtemps été la principale menace bleue face à la muraille rouge et blanc.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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