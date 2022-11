Bleus : silence, ça pousse !

Débarquée à Doha il y a douze jours, l'équipe de France traverse jusqu'ici son Mondial qatari avec maîtrise et ce malgré un début de tournoi marqué par les forfaits de Karim Benzema et de Lucas Hernandez. Résultat, entre les cris post-victoires et l'annonce du grand retour de la force collective, on entendrait presque les mouches voler. Rarement un mauvais signe.

Des oiseaux en rage

La question est tombée entre le déclenchement d'une alarme incendie, unlâché au sujet de l'un de ses anciens coéquipiers devenu chômeur et un échange sur la collection d'armes d'une équipe de France que son vice-capitaine, Raphaël Varane, est venu décrire dimanche comme. Imprévisible, car aujourd'hui en possession d'armes lui permettant de changer de visage comme de chemise, ce qui la place déjà dans un tiroir assez unique au moment de ranger les différentes équipes lancées dans ce Mondial. Le patron de la colonne défensive des Bleus venait de s'essuyer le front et un présent lui a proposé de faire un jeu des différences entre l'équipée de 2018 et celle de 2022. Varane a alors choisi de prendre une nouvelle feuille :Le moment : voilà aujourd'hui douze jours que Didier Deschamps a jeté l'ancre au Qatar pour vivre la cinquième phase finale de sa vie de sélectionneur et il faut avouer qu'il est difficile de trouver des poux dans les différentes têtes d'un groupe qui monte en puissance sportivement tout en continuant de travailler au quotidien sur son mix interne. On l'a déjà dit et on le répète : cette bande d'affamés ne sont pas venus à Doha pour s'enquiquiner avec le storytelling. S'ils doivent raconter une histoire, ces Bleus ne racontent jusqu'ici que celle d'une vingtaine d'hommes qui ne vivent que pour la performance, qui tuent des journées(Guendouzi) en jouant au Uno, au poker ou devant des séries Netflix, et qui ont réussi à nouer des premiers fils entre eux.Paul Pogba n'étant pas du voyage, il a malgré tout fallu que des voix - Raphaël Varane, Steve Mandanda, Olivier