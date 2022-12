Bleus : prouver que la leçon suisse a été retenue

Après un premier tour qui n'a vu aucune équipe faire de carton plein et où seulement trois nations ont réussi à gratter plus de six points, l'équipe de France se lance ce dimanche dans son autre tournoi, face à la Pologne, pour un huitième de finale qui pourrait être le dernier match du mandat de Didier Deschamps. Si les Bleus s'avancent avec un paquet de certitudes, cette rencontre doit surtout être l'occasion de prouver que la leçon de la Suisse a été retenue.

Il faut les voir se relayer depuis quelques jours devant micros, caméras et enregistreurs, et présenter au monde cette drôle de bête dont on ne cesse de leur parler en long et en large. À ceux qui auraient passé les dernières 72 heures enfermés au fond d'une grotte, les Bleus ont en effet adopté cette semaine un nouveau membre :. Un membre omniprésent, qui a su se faire une place au chaud dans toutes les têtes, toutes les jambes, toutes les discussions. Partout. Il est même venu s'inviter face à la presse, samedi, au milieu d'une leçon de langue de bois offerte par Didier Deschamps :Plus beau slalom, tu meurs.Depuis le temps, on a fini par s'habituer : plus ces types montent les marches, plus ils se transforment en robots avides de compétition, d'adrénaline et refusent de faire dans le sentiment. On y est. Dimanche, les grandes affaires…