Bleus : pour un autre bol d'Eire

En voyage en Irlande pour la première fois depuis 2009, l'équipe de France doit confirmer son excellent succès face aux Pays-Bas et la couleur du chemin que sa nouvelle génération souhaite emprunter.

Il n’aura donc fallu qu’un peu plus de 90 minutes, quatre buts marqués et un ventre contre ventre entre Kylian Mbappé et Mike Maignan pour voir fleurir les débats prématurés et les projections anticipées au sujet d’un Euro dont le rideau ne se lèvera, pourtant, que dans quinze mois. L’époque, où l’on déballe bien souvent aussi vite qu’on remballe, est ainsi faite : l’équipe de France de ce printemps 2023, largement victorieuse des Pays-Bas (4-0) vendredi soir, serait passée en trois petits jours du statut de nation devant apprendre à vivre sans ses néo-retraités à celui de monstre incontesté de son continent. Même si tout va très vite, même si les échéances s’enchaînent comme des haies, même si la première nuit de l’année passée au Stade de France a été une joyeuse fête durant laquelle les Bleus n’ont quasiment jamais accepté de lâcher le contrôle des platines, soufflons. « C’est un premier pas réussi, mais ce n’est qu’un début, il ne faut pas s’enflammer » , a même tenté de glisser le capitaine du bateau tricolore, Kylian Mbappé, après la démonstration de Saint-Denis, tout en soulignant que l’enthousiasme collectif vu face à des Oranje malades avait aussi à voir avec la volonté de cette bande de dégager le plus loin et le plus vite possible les larmes de Doha.

Avant de la voir se produire à Dublin, où elle n’a plus perdu depuis 1981 et où elle reste sur deux virées fiévreuses, en septembre 2005 et en novembre 2009, il est quand même bon de noter les points positifs de cette rentrée, notamment l’esprit collectif et l’impression de puissance qui ont été envoyés sur scène. Au-delà d’un Mbappé entré dans le top cinq des meilleurs buteurs de l’histoire du pays et qui a fait de Michel Platini sa prochaine cible, quatre hommes en ont été les symboles : Mike Maignan, qui pour sa sixième sélection, la première de sa nouvelle vie de garde forestier en chef des bois français, a été sérieux sur sa ligne, proactif avec et sans ballon, et décisif sur penalty ; Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, qui n’ont rien laissé à manger sur les os hollandais et ont su étaler leur volonté d’aventure balle au pied ; Randal Kolo Muani, préféré à Olivier Giroud, qui n’a pas marqué, mais a affiché une complémentarité

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com