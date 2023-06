Bleus : Passer le détroit du mois de juin

Ibrahima KONATE of France, Mike MAIGNAN of France and Kylian MBAPPE of France during the UEFA Euro 2024 Qualifying, Group B match between Ireland and France at Aviva Stadium on March 27, 2023 in Dublin, Ireland. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Avant de pouvoir partir en vacances, nos Tricolores doivent bien négocier leur dernier virage de la saison, qui débute ce vendredi (20h45) par un déplacement au Portugal pour y affronter... Gibraltar. Attention à l'essoufflement et à la démobilisation.

Un petit Poucet contraint de délocaliser la rencontre loin de ses terres à cause d’un stade pas aux normes (ou plutôt un stade national toujours pas terminé), des joueurs quasiment amateurs qui charbonnent loin des terrains la semaine, des conférences de presse d’avant-match aux allures de kermesse durant lesquelles on teste les connaissances des professionnels sur les inconnus qui vont leur faire face : la Coupe de France a beau avoir livré son verdict le 29 avril dernier, son esprit plane encore, en ce milieu de mois de juin, sur cette fenêtre de qualifications à l’Euro 2024. Et c’est dans ce contexte que l’équipe de France va écrire une nouvelle page de son histoire en rencontrant un adversaire absolument inédit : Gilbraltar, sa bizarrerie géographique, sa population totale ne dépassant pas la capacité du Stadium de Toulouse (33 000 personnes), ses 59 défaites et 251 pions encaissés en 76 matchs officiels depuis son affiliation à l’UEFA il y a dix ans de cela, sa 201 e place au classement FIFA et sa série de cinq défaites de rang depuis un nul à domicile contre la Bulgarie (1-1), il y a un an.

Mandale et bascule

En mars dernier, la plaie qatarienne à peine cicatrisée, les Bleus ont entamé une ère nouvelle. L’ère du capitaine Kylian Mbappé, l’ère sans Karim Benzema, Raphaël Varane, Hugo Lloris et Steve Mandanda, l’ère de Mike Maignan, Randal Kolo Muani, Ibrahima Konaté ou Dayot Upamecano. L’ère sans Noël Le Graët, aussi. Une ère qui doit mener cette joyeuse troupe au championnat d’Europe chez le voisin allemand, dans un premier temps, et qui a débuté presque comme sur des roulettes avec une mandale infligée aux Pays-Bas (4-0) et un succès acariâtre à Dublin (0-1) il y a deux mois. Mais à Faro (Portugal), où les Tricolores sont accueillis ce vendredi, la configuration sera tout autre. « C’est un match que l’on veut jouer quand on est attaquant , a lâché Randal Kolo Muani. Ça peut être bon pour la confiance. Le coach fera les bons choix. À nous de faire le travail sur le terrain face à une équipe qui jouera regroupée, avec un bloc bas. On aura le ballon. Il faudra trouver les décalages. » Ce que leurs prédécesseurs – la Grèce et les Pays-Ba

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com