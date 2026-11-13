Bleus : pas merci, patrons !

L'équipe de France et ses nouvelles têtes ont d'abord fait le spectacle en Italie, avant une drôle d'extinction des feux à l'heure de jeu. La faute aux petits nouveaux ou plutôt à des patrons pas vraiment à la hauteur pour les guider ?

S’il fallait désigner un coupable ou trouver une ambulance à dézinguer après cette défaite, le premier nom à sortir du chapeau serait forcément Malo Gusto. Totalement dépassé par Nicolò Cambiaghi, le latéral droit de l’équipe de France a sombré et entraîné les Bleus avec lui du côté de San Siro. Pas une si grande surprise à la lecture du début de saison de l’ancien Gone, qui ne compte que 33 minuscules minutes de Premier League avec Chelsea au cours des deux derniers mois.

Oui mais voilà : Zinédine Zidane est confronté aux carences du poste, qui plus est quand Pierre Kalulu doit renoncer à l’appel. Une volonté de tester des petits nouveaux (ou en l’occurrence faire monter en grade un jeune joueur n’ayant pas forcément prouvé qu’il le méritait) totalement logique en début de mandat, qui plus est dans une compétition à l’enjeu limité. Mais pour que l’ensemble tienne debout, il faut une ossature solide. Celle-là même qui s’est fissurée dès que les vents piémontais se sont mis à souffler dans le sens contraire.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com