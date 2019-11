Bleus : Mbappé, le côté obscur

Pour son retour chez les Bleus après deux rassemblements manqués, Kylian Mbappé n'a pas brillé contre la Moldavie. L'attaquant parisien n'a jamais réussi à combiner avec les autres attaquants, la faute à un positionnement étrange et à un certain égoïsme dans son jeu. Le reflet du comportement de plus en plus détestable du champion du monde.

Un positionnement en question

Dans le monde de Kylian Mbappé, la mesure n'existe plus. Depuis trois ans, le gamin de Bondy s'est habitué à cristalliser l'attention, comme s'il faisait partie du paysage footballistique français depuis plus d'une décennie. Le gamin est programmé pour l'anormal. Il s'est habitué aux éloges, aux compliments, aux records de précocité, et probablement à ce surnom insupportable qu'est "le petit génie français". Il s'est tout simplement habitué à devenir incontournable, que ce soit en club comme en sélection. Après les pépins physiques et ses deux premiers rassemblements loupés depuis sa première cape en mars 2017, le retour de l'attaquant parisien chez les Bleus était forcément attendu. Didier Deschamps, lui, était plutôt content de retrouver son poulain : "" Ah, vraiment ?Pour retrouver la dernière titularisation de Mbappé sous le maillot bleu, il fallait remonter au 11 juin dernier. Cinq petits mois seulement, mais une éternité pour celui qui avait participé à trente-trois des trente-quatre dernières rencontre de l'équipe de France avant la rentrée. "", lâchait le capitaine Raphaël Varane mercredi. Comment ne pas l'être ? Face à une Moldavie d'une faiblesse inouïe, dernière du groupe derrière Andorre et pire défense avec vingt-deux buts encaissés, tout était réuni pour que le quatuor offensif Griezmann-Mbappé-Coman-Giroud se régale. Sauf qu'ils sont presque tous passés à côté, à commencer par le joueur du PSG. Les chiffres veulent dire beaucoup de choses : l'attaquant de 20 ans a touché 91 ballons, sans trop réussir à les bonifier. Il a aussi été très imprécis dans ses passes (79% réussies), comme dans ses dribbles (4 réussis sur 8 tentés).