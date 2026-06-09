Bleus : Mbappé, Dembélé ou les deux ?

On en attendait beaucoup, on en a vu peu. Alignés ensembles au coup d'envoi face à l'Irlande du Nord, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont peiné à se montrer, tout le contraire de leurs compagnons d'attaque. Leur association ne semble pas si naturelle que cela et le rendu sur la pelouse attend encore. Assez pour modifier les plans de Deschamps ?

Il y a toujours une petite pointe de déception à ouvrir une bouteille de champagne et que le bouchon ne saute pas au plafond, mais fasse un tout timide pschitt. C’est un peu la sensation que l’on a eu devant ce France-Irlande du Nord. Avec Désiré Doué, Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé alignés d’entrée, on s’attendait certainement à un feu d’artifice offensif de la part des Bleus. Si les deux premiers ont brillé, le capitaine et le Ballon d’or se sont manqués et leur cohabitation sur le terrain — ils sont grands potes dans la vie — sera un enjeu majeur pour les Bleus à la Coupe du monde. A priori, Didier Deschamps n’a pas l’intention de bouger… pour l’instant ?

Mbappé trop brouillon, Dembélé tout en discrétion

À Lille, face aux Nord-Irlandais, on a beaucoup plus vu le Madrilène que le Parisien. Mbappé a beaucoup existé dans le jeu tricolore mais a essentiellement manqué de réussite à la finition, repoussant à un peu plus tard le statut de meilleur buteur de l’histoire des Bleus qui lui est promis (Olivier Giroud, présent à domicile pour ce match, a un pion d’avance). S’il n’a cadré aucune de ses six tentatives au but, il a touché la gonfle à 81 reprises, dont 17 dans la surface adverse. Prioritaire dans les circuits de passes et recherché par ses partenaires, il peut soutenir la thèse du match sans, comme le faisait Deschamps à l’issue de la rencontre : « Je ne vais pas m’inquiéter. C’est vrai qu’il a eu plusieurs situations mais il n’a pas eu d’efficacité. Il m’avait dit qu’il la gardait pour les États-Unis donc moi ça me va . » Comprendre : le potentiel problème est remis à plus tard.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com