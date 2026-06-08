Bleus : liberté, égalité, humilité

Rayan Cherki est un joueur ambitieux comme un autre, mais il ne faudrait pas le crier trop fort. C’est la devise des Bleus, dans cette préparation à la Coupe du monde, encore plus après la défaite contre la Côte d’Ivoire : ne pas se voir trop beaux. Il faudra l'être un peu plus longtemps que jeudi contre l'Irlande du Nord à Lille, pour la dernière répétition.

Faut-il absolument être humble pour gagner ? Toutes nos excuses chers élèves de Terminale, ce n’est pas en exclusivité l’un des prochains sujets de philo au bac. C’est en revanche une question qui mérite d’être posée, alors que le débat autour de l’humilité agite timidement l’ambiance du groupe de l’équipe de France ces derniers jours. On peut remercier Rayan Cherki, qui en plus d’avoir régalé balle au pied contre la Côte d’Ivoire, nous donne du grain à moudre en attendant le lancement des hostilités jeudi soir. Avec sa volonté assumée « d’écraser tout le monde » au Mondial, il a bousculé les codes selon lesquels il ne faudrait jamais trop se montrer confiant, ni même assumer pleinement son statut de favori.

On ne se voit pas trop beaux. À l’extérieur, on entend beaucoup de choses. Les gens sont très enthousiastes. On essaie de ne pas tomber là-dedans.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com