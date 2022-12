Bleus : les rois de la clim !

Les Bleus sont en quarts de finale de la Coupe du monde. Bravo à eux. Seulement, alors que quatre des sept matchs espérés ont été disputés, difficile de sentir que cette équipe est animée de la même âme que celle de 2018 tant elle semble mécanique et montée pour alimenter son cyborg à elle : Kylian Mbappé.

Tout, tout, tout, vous ferez tout pour le Kyky

Tout est toujours une question de ressenti. Alors que le thermomètre affichait ce dimanche à Paris un timide quatre degrés, il y en avait vingt de plus à Doha à la même heure. Si en France, quelques corps gelés ont pu se réchauffer avec la qualification tricolore au tour suivant , les Bleus ont à l'inverse refroidi pas mal de monde au Qatar. La Pologne de Czeslaw Michniewicz d'abord, dont lea été anéanti juste avant la mi-temps par un tenant du titre jusqu'alors contrarié. Le stade Al-Thumama ensuite, heureusement déjà moins climatisé qu'à l'accoutumée et dont le public parsemé a compris dans la foulée du premier des deux buts de Mbappé qu'il n'y aurait plus de surprise dans cette partie. Et la narration enfin. Le score de 3-1, le record de Giroud , le doublé de Mbappé , voilà ce qu'on retiendra de cette rencontre. Ces faits sont évidemment positifs et laissent penser que cette sélection peut prétendre à un bel avenir dans cette compétition mais à l'heure de se tourner vers les quarts, il manque quelque chose pour qu'elle emporte complètement l'adhésion et la sympathie du monde entier. Quelque chose de l'ordre de l'émotion, certainement.Impossible de ne pas repenser à 2018, puisqu'il est question de reproduire le même exploit, et de se dire que les histoires, quelque soit l'issue de celle-ci, sont déjà bien différentes. Il y a quatre ans, 23 garçons débarquaient en Russie, gonflés avec toute l'ambition que peut avoir un vice-champion d'Europe mais avec encore beaucoup de choses à prouver. Les trajectoires de chacun, leurs caractéristiques, leurs défauts conféraient à ce casting rafraîchissant. Un dabeur, un tricheur, un prodige, un sage, un casseur de démarche, un chambreur, un DJ, un bâtard, un fan de Koh Lanta, un capitaine, un guerrier, quelques coiffeurs : tous les corps de métier du football y était représentés. Cette année, 26 hommes coiffés d'une couronne de champions du monde, alors que seuls 10 d'entre eux le…