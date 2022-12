Bleus, le droit à la nuance

Quatre jours après la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine et alors que Didier Deschamps, en place depuis juillet 2012, n'a toujours pas annoncé officiellement s'il voulait repartir ou non pour un énième tour, une question mérite d'être posée : dans le jeu, les Bleus ont-ils vraiment réussi leur Mondial ?

Le "bien jouer"

Assis sur les hauteurs d'un hôtel parisien au début du mois de mai dernier, quelques heures avant la finale de Coupe de France entre l'OGC Nice et le FC Nantes, Didier Deschamps n'esquive rien. Le rendez-vous a été calé de longue date avec un objectif simple : dresser à ses côtés, et non loin de son staff, un grand bilan de ses dix ans passés dans le fauteuil le plus convoité et le plus brûlant du pays. Tout y passe : les débuts, sa potentielle frustration de ne plus poser de coupelles tous les matins, les leviers de son management, l'échec face à la Suisse subi moins d'un an plus tôt, le succès de 2018... Sa vision du jeu est également au centre de cet entretien. Deschamps la livre par morceaux. Première question : comment monter un projet de jeu cohérent avec des joueurs qui évoluent toute l'année sous les ordres d'entraîneurs ayant tous des sensibilités différentes ? Pas simple, mais, répond le sélectionneur tricolore, àDans la foulée, Didier Deschamps concède une gestion àet lâche, un peu plus tard, après une question posée sur la réussite d'une Italie victorieuse de l'Euro après des mois et des mois passés à répéter les mêmes circuits dans un même système, ceci :. Une vieille histoire : celle du résultat roi. Cela semble pourtant parfois un peu trop simple.Deschamps le répète depuis la nuit des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com