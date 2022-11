Bleus : le Danemark, pour un col d'air frais

Largement victorieuse de l'Australie (4-1) mardi, l'équipe de France, qui a déjà fait revenir les matchs à prendre les uns après les autres, passe, samedi face au Danemark, un crash-test qui devrait permettre d'enfin extraire du jus d'un groupe dont il est encore difficile de mesurer les frontières et les limites tactiques.

France Danemark le 26/11/2022 à 17:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

" Il y a toujours une part d'inconnu devant nous. Il faut être prêt à monter en puissance, à défier les meilleurs, mais on est encore loin de tout ça, et demain, une grosse montagne nous attend." Hugo Lloris

Tout le reste ne compte plus. Les projections ? Pliées et rangées au fond des sacs. Les autres rencontres disputées aux quatre coins de Doha ? Uniquement suivies du coin de l'œil. Les événements passés ? De simplesà ressortir avec prudence et seulement pour raviver le souvenir d'une erreur à corriger. Ça, et rien d'autre. Didier Deschamps le pragmatique est de retour et il n'est pas seul : les jours qui ont suivi la victoire de l'équipe de France face à l'Australie (4-1) ont en effet vu rappliquer dans son sillage les bons vieux. Si certains veulent les imaginer fonçant tête baissée jusqu'au bout de la piste, qu'ils fassent. Les internationaux français, eux, se voient plutôt en sauteurs de haies., justifie Hugo Lloris, tout en ramenant sur la table l'esprit de 2018 et la nécessité de prendre soin d'un animal aussi précieux qu'invisible : la force collective.Lloris, encore :