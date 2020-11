Bleus : la quête du visage

Entre les blessures et un rythme effréné, les Bleus affrontent mercredi soir la Finlande avec l'objectif d'y voir plus clair à quelques mois de l'Euro, mais surtout de préparer un déplacement capital au Portugal.

FranceFinlande le 11/11/2020 à 21h10 Amical Diffusion sur

Drôle de période pour Didier Deschamps, pour qui l'essentiel se joue plus que jamais loin du gazon. Alors que les Bleus remontent cette semaine dans le train censé les emmener à l'Euro dans sept mois, le premier entraîneur du pays ne cesse de se gratter la tête et voit son quotidien se transformer plus que jamais en une partie de Docteur Maboul géante. Ici, l'enjeu n'est pas de ne pas faire hurler Sam, mais de faire tourner un groupe de champions du monde enfermés dans un rythme infernal : un match tous les trois jours pour la majorité d'entre eux depuis la reprise, pour certains - comme Kylian Mbappé ou Presnel Kimpembe - sans avoir pu effectuer la moindre préparation et pour d'autres après avoir dû lutter avec la Covid. Alors, que faire ? S'adapter, comme toujours, répond Deschamps :Dans la foulée, le sélectionneur a quand même précisé que pour la réception de la Finlande, mercredi soir, il sera obligé de se passer de, notamment Lire la suite de l'article sur SoFoot.com