Bleus : Karim Benzema, une épine retirée ?

Alors que l'attaquant du Real Madrid, touché à la cuisse gauche, a été contraint de quitter le groupe France dimanche matin, Didier Deschamps se retrouve dans une position idéale pour réinstaller sa formule gagnante de l'été 2018 et redéposer sur la table ce qu'il veut retrouver depuis plusieurs mois : un bloc solide et plus équilibré.

Position moyenne sans ballon de l'équipe de France en 2018.

"On aura des matchs de foot, mais aussi des combats, donc il faudra de bons guerriers et être rigoureux sans ballon." Lucas…

La sentence est tombée en plein mois d'août, en 2021, plus de cinquante jours après la gamelle de Bucarest face à la Suisse, que Didier Deschamps a toujours voulu résumer à. Toujours, sauf une fois, lors d' un long entretien donné à, où le sélectionneur des Bleus avait concédé ces mots sur son changement de système post-victoire inaugurale contre l'Allemagne et nul contre la Hongrie lors du dernier Euro :Comment ? Après une compétition passée à jongler entre les formules sans que cela n'empêche durablement son bloc de se faire percer en plein cœur , Deschamps aura d'abord misé pendant plusieurs mois sur un 3-4-1-2 avant tout pensé pour rapprocher au maximum son trio offensif à l'intérieur du jeu sans que cela n'apporte de réponses très convaincantes lors des phases sans ballon, à l'exception notable d' une mi-temps face à la Belgique à Turin , en octobre 2021, et de quelques séquences contre l'Espagne , quelques jours plus tard. Cette équipe de France n'a jamais été une équipe de pressing haut et n'a, ces dernières années, globalement été cohérente défensivement que lorsqu'elle est revenue à un 4-4-2 compact, uni, connecté, serré.