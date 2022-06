Bleus : Boubacar Kamara ne s'est pas caché

Seul novice de la liste initiale de Didier Deschamps pour le rassemblement de juin, avant d'être rejoint en cours de route par Ibrahima Konaté, Boubacar Kamara ne s'est pas caché sur le terrain, à l'image d'une première titularisation convaincante en Autriche, vendredi soir. Ce n'est qu'un début pour l'ancien Marseillais, qui peut déjà se réjouir d'avoir gagné le droit de faire partie des débats à cinq mois de la Coupe du monde.

"Je n'ai jamais hésité par rapport au Sénégal." Boubacar Kamara

L'aventure de Boubacar Kamara chez les Bleus a commencé par une petite déception, celle de s'installer en tribunes au Stade de France pour assister à la défaite de ses nouveaux coéquipiers contre le Danemark (1-2), le 3 juin. Dix jours plus tard, ce devrait être une autre histoire. Le Marseillais de naissance aura au moins le privilège de s'asseoir sur le banc de l'enceinte dyonisienne pour vivre la réception de la Croatie à l'intérieur du groupe, ce lundi soir, pour boucler ses deux semaines de classe découverte. À la veille de la dernière rencontre de la saison pour la bande à Didier Deschamps, Kamara s'est entraîné à part aux côtés de Karim Benzema pourmoins de 48 heures après avoir fêté sa première titularisation et une deuxième cape sous le maillot frappé du coq et des deux étoiles à Vienne, lors du nul arraché face à l'Autriche (1-1). Son nom n'a pas été sur toutes les lèvres, les questions à son sujet n'ont pas animé les conférences de presse de ce rassemblement, et pourtant Kamara a marqué des points en confirmant qu'il n'avait pas seulement été appelé par le grand patron pour son statut de binational.