Bleus : attention les secousses

Sévèrement secouée sans ballon en première période, l'équipe de France a su ensuite dominer logiquement la Pologne grâce à un Kylian Mbappé toujours capable de faire du feu avec deux silex et à un Olivier Giroud record. Néanmoins, ce huitième de finale aller aurait pu mal tourner pour des Bleus qui ne devront pas oublier ce qu'ils ont aussi fait de mal avant de défier l'Angleterre.

" Sur la première mi-temps, il y a eu trop de hauts et de bas. La Pologne a été bien organisée, nous a mis en difficulté avec son pressing, on a commencé à perdre quelques ballons… On sort gagnant, mais ça n'a pas été facile. " Hugo Lloris

C'est une étape où les jambes tremblent et s'alourdissent, où il est demandé à la force collective d'une équipe de tenir en équilibre sur une corde tendue au-dessus du vide et où, comme était venu l'expliquer Antoine Griezmann cette semaine, un joueur peut ne "" au moment de déclencher certaines passes. Un huitième de finale de Coupe du monde n'est pas un match comme les autres. C'est un premier saut périlleux dans une autre dimension, "" où l'on attendait l'équipe de France au tournant et elle a répondu en sautant dans le quart grâce à un Olivier Giroud record, mais aussi et surtout à un Kylian Mbappé qui su nettoyer le déchet qu'il a connu sur quelques situations en soufflant quasiment à lui tout seul sur une Pologne qui a fini par céder .Les Bleus déroulent depuis le début de ce Mondial une histoire tactique construite pour faire briller la dynamite du PSG et dimanche soir, moins d'une heure après la défaite de sa sélection (3-1), le sélectionneur des, Czesław Michniewicsz, est venue déposer les armes avec fatalisme : "1+1+1+1 = quinze tirs tentés en 90 minutes, sept cadrés, trois buts marqués, et la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com