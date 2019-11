Bleus : Alors, qu'est-ce que ça donne ce 3-4-1-2 ?

Didier Deschamps a quelque peu surpris la galerie ce dimanche soir en Albanie. Car pour sa centième sur le banc des Bleus, le sélectionneur a innové en proposant une composition de départ avec trois défenseurs centraux et deux pistons. Pour une première, ça n'a pas mal fonctionné, mais rien de dit ce système sera reconduit à la rentrée ni si c'est réellement une bonne idée.

Antoine Griezmann dans un fauteuil

", lançait en avant-match Guy Stéphan au micro de TF1, presque farceur pour ce qui était aussi sa centième aux côtés de Deschamps sur le banc des Bleus. Cette soirée était déjà spéciale pour le boss des Bleus, mais celui-ci s'est permis une petite fantaisie dans son dogmatisme tactique. Jamais Didier Deschamps, en 99 rencontres internationales, ne s'était laissé tenter par une défense à trois, avec deux latéraux dans le rôle de piston. ", explique après coup l'adjoint à l'antenne de L'Équipe." Dans les faits, l'analyse de Stéphan concernant ce 3-4-1-2 est juste, surtout si on se penche sur la première période réalisée par l'équipe de France à Tirana, pour son dernier match de ces éliminatoires.Dès les premières minutes, le bloc assez distendu albanais permet à Raphaël Varane et Presnel Kimpembe d'orchestrer les sorties, soit balle au pied, soit en s'appuyant sur un coéquipier de la ligne du milieu. Clément Lenglet, pion le plus axial, s'est lui distingué en tenant la barre et en assurant la couverture sur les ballons en profondeur. Le long de leur ligne, Léo Dubois et Benjamin Mendy y ont trouvé plus de liberté offensive. Pour le meilleur, le Lyonnais apportant le surnombre à plusieurs reprises et offrant une passe décisive à Antoine Griezmann après une course atypique, et pour le pire, le Mancunien n'arrivant pas à se sortir des un-contre-uns avec Hysaj et se faisant régulièrement prendre dans son dos. La seconde période a aussi montré que lorsque l'équipe a moins la possession, ce chamboulement a quelques failles, comme celle de laisser Lire la suite de l'article sur SoFoot.com