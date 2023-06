Bleuets : la force du gang des Lyonnais

Pas toujours flamboyante et aidée par un arbitrage discutable, l’équipe de France Espoirs a notamment réussi à dominer l’Italie (2-1), jeudi soir, grâce à la performance de sa colonne lyonnaise, formée par le trio Lukeba-Caqueret-Barcola, bien relayée par Cherki en fin de match.

À 23h47, heure de Cluj, un homme trempé s’est pointé face à une caméra de BeIN Sport et a avoué n’avoir « jamais autant sué pendant un match de foot ». Du haut de ses 21 ans, Lucas Chevalier, portier d’une équipe de France Espoirs qui entrait en lice dans l’Euro de sa catégorie jeudi contre l’Italie, a pourtant déjà croqué dans plusieurs paquets de rencontres. Mais qu’a-t-il bien pu se passer, au juste ? Vaste question alors que les Bleuets ont pourtant réussi à arracher l’essentiel, soit trois points précieux (2-1) qui leur permettent de recoller à hauteur de la Suisse, victorieuse de la Norvège (2-1) en fin d’après-midi. Ce qu’il s’est passé est en effet bien plus complexe qu’un simple résultat et si le gardien du LOSC a sué comme rarement jeudi soir, c’est avant tout car sa troupe a souffert sur la fin de match et a reçu plusieurs coups de pouce de la part de l’arbitre de ce France-Italie, Allard Lindhout. Privé de VAR, ce dernier a, entre autres, été très cool sur une faute de Niels Nkounkou avant la magnifique ouverture du score de Kalimuendo, plus que généreux sur une main de Pierre Kalulu dans la surface tricolore après la pause, assez clément sur l’interception de Gouiri qui a débouché sur le deuxième but français et à l’envers sur une tête placée par Bellanova dans les ultimes secondes, probablement renvoyée derrière la ligne de but par Lukeba (et de la main ?).

Et pour le reste, au-delà d’un arbitrage favorable, les Bleuets, qui ont fini à dix après une expulsion logique de Loïc Badé à sept minutes de la fin, n’ont pas tout réussi. Qu’en a pensé leur patron, Sylvain Ripoll ? Que ça a été « chaud, très chaud. Mon regret, c’est que je pense qu’on a eu les situations pour plier le match avant. On ne l’a pas fait et on s’est exposé au retour d’un adversaire qui a beaucoup poussé, qui a de la qualité… (…) Je trouve qu’on a vu des séquences de qualité et qu’on s’est procuré des occasions, quand même. » Sur ce point, difficile de donner tort au sélectionneur des Bleuets. Oui, l’équipe de France a eu des cartouches. Oui, Arnaud Kalimuendo a été plus intéressant et efficace que lors du match face au Mexique, se montrant aussi précieu

Par Maxime BRIGAND pour SOFOOT.com