Bleues : une pour toutes, toutes pour une demie

La France se présente ce samedi à Brisbane (9h heure française) devant plus de 50 000 âmes acquises à la cause d'Australiennes qui ont déjà battu les Bleues il y a un mois. La tache s'annonce ardue sur le papier, mais les joueuses d'Hervé Renard ont grandi ces dernières semaines, et elles ont ici une occasion en or de valider définitivement leur renouveau.

L’été australien des Françaises avait commencé par quelques doutes. Le 14 juillet dernier, la Fête Nationale avait été gâchée pour Hervé Renard, qui connaissait alors son premier revers depuis sa prise de fonctions à la tête de l’équipe de France. Il s’agissait déjà de l’Australie, en guise d’apéritif, et les Bleues avaient alors surtout craint que Selma Bacha manque le Mondial, elle qui était sortie en larmes sur civière en raison d’une blessure à la cheville. Un mois plus tard, Bacha est bien là, et les interrogations semblent dans le rétroviseur. Mardi, en conférence de presse, le sélectionneur français a tout de même regretté ce premier tome d’Australie-France : « Je vais être très honnête avec vous, je n’ai pas décidé de la tenue de ce match. Mais si c’est moi qui avais décidé, on n’aurait pas joué contre l’Australie avant la compétition. Parce que, quand vous préparez une compétition et que vous savez qui est dans votre partie de tableau, c’est mon opinion, mais vous ne jouez pas contre une équipe forte comme celle-ci ». Le décor est planté, et le rapport de force pourrait s’être inversé, tant les Bleues sont montées en puissance match après match depuis le début du Mondial. Ce samedi, ce sont les portes des demies qui pourraient s’ouvrir, pour la première fois depuis 2011, à condition de réserver aux organisatrices australiennes le même sort que celui infligé par les États-Unis à la nation hôte française il y a quatre ans au Parc des Princes.

Électrochoc, unité et mélange de générations

Même si on peut relativiser les dix buts marqués par la France sur ses deux derniers matchs par rapport aux relatives faiblesses du Panama et du Maroc, il faut surtout mettre en avant le changement de discours depuis plusieurs jours. Le premier match nul face à la Jamaïque a été un électrochoc, et le groupe s’était alors remobilisé en discrétion dans son premier camp de base proche de Sydney. « On s’est réunies de manière naturelle, peut-être qu’on ne le faisait pas auparavant. On a eu ce moment durant lequel on a eu besoin d’échanger, de parler, avec des mots

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com