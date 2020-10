Bleues : l'heure de vérité

Avec cinq victoires chacune en autant de rencontres disputées, Françaises et Autrichiennes ne laissent déjà guère de place au doute quant à l'identité des futures qualifiées du groupe G à l'Euro 2022. Mais entre absentes de marques et tensions internes, les Bleues s'apprêtent à jouer leur match le plus relevé depuis le Mondial 2019, ce mardi soir à 21h. Et sur la pelouse de Wiener Neustadt, elles n'auront clairement pas droit à l'erreur.

Les Bleues balayent la Macédoine du Nord

Duel au sommet

Nous sommes le 22 juillet 2017. La France et l'Autriche ferraillent sur la pelouse du Stadion Galgenwaard d'Utrecht dans le cadre de la deuxième journée des poules de l'Euro 2017. Après avoir péniblement battu l'Islande pour leur première sortie (1-0), les femmes d'Olivier Echouafni se font prendre par surprise par un but de Lisa Makas en première période. Fort heureusement, Amandine Henry se charge d'égaliser au retour des vestiaires et offre aux Bleues un point bienvenu qui leur permettra de terminer deuxième de leur groupe derrière... l'Autriche. La suite, on la connaît : les Françaises se font piteusement sortir en quarts par l'Angleterre (1-0), tandis que les Rouge et Blanche tombent les armes à la main à la suite d'une séance de tirs au but remportée par le Danemark en demi-finale. Malgré leur non-qualification pour le Mondial 2019, les Sarah Zadrazil (Bayern), Manuela Zinsberger (Arsenal), Viktoria Schnaderbeck (idem) et autres Sarah Puntigam (Montpellier) se sont entre temps imposées comme des valeurs sûres à l'échelle européenne et pointent aujourd'hui à la 22e place du classement mondial. Leurs retrouvailles face à la France, troisième du même, s'apparentent déjà à la première des deux finales qui détermineront la première place de ce groupe G.Trois ans plus tard, ni Makas, en phase de réathlétisation suite à de nombreuses blessures, ni Amandine Henry, non-retenue dans le groupe des 23 par Corinne Diacre, ne seront là. Ce qui n'empêche pas les deux nations de se regarder avec crainte. Côté autrichien, la sélectionneuse Irene Fuhrmann s'attend d'ores et déjà à une partie très compliquée : "", Lire la suite de l'article sur SoFoot.com