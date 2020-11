Bleues : bienvenue au Far West !

Rien ne va plus au royaume des Bleues. Corinne Diacre s'est mise les Lyonnaises à dos, et semble de plus en plus isolée par ses choix. Dimanche, c'est la capitaine Amandine Henry, si discrète d'ordinaire, qui a tiré à balles réelles sur la sélectionneuse. C'est dire si le torchon brûle entre Diacre et ses joueuses.

Les méthodes pas très catholiques de Diacre

Quand

2 septembre 2020, Sarah Bouhaddi et quatre autres Lyonnaises sont à Angoulême pour la projection d'un film sur le football féminin, deux petits jours après leur quatrième sacre consécutif en Ligue des champions. Les sourires sont donc de mise pour la gardienne et ses coéquipières, également internationales tricolores. Mais Corinne Diacre, leur sélectionneuse, entre dans la pièce. Les sourires s'effacent. La suite, Bouhaddi l'a racontée à OL TV :Ou une énième illustration du gouffre qui se creuse entre Corinne Diacre et ses joueuses depuis le Mondial 2019, et que la capitaine Amandine Henry a officialisé dimanche.D'ordinaire, la capitaine des Bleues a la parole rare, ou du moins lisse. À 31 ans, Amandine Henry n'est pas du genre à faire des vagues, mais plutôt à les briser dans un souci d'élan collectif. Dimanche, la Nordiste a troqué son sourire de capitaine rassembleuse pour une mine triste, désabusée, en colère. Non sélectionnée en octobre après son retour de blessure pour affronter la Macédoine du Nord et l'Autriche, Henry est revenue au micro de Canal+ sur le coup de téléphone fatidique avec Diacre :"La liste sort demain, et tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles.""Ok, bon match. Au revoir ".Une politesse dont s'est passée Diacre, quand bien même elle s'adressait à sa capitaine aux 91 sélections chez les Bleues.