Blessures, hygiène de vie contestée... «Maintenant c'est derrière moi», assure Benjamin Mendy

Il a compris, appris et changé. Il le dit et l'affirme en tout cas à haute et intelligible voix. Dans un entretien accordé à l'émission Téléfoot ce dimanche midi, Benjamin Mendy (25 ans) est revenu sur sa réputation controversée et les nombreuses blessures - rupture des ligaments croisés d'un genou en septembre 2017, problèmes musculaires à répétition - qui l'ont éloigné des pelouses.Le champion du monde a, en effet, disputé seulement 35 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Manchester City en 2017. Apprécié pour son côté « ambianceur » et « chambreur » mais souvent pointé du doigt pour une hygiène de vie peu compatible avec le haut niveau- « il a un état d'esprit remarquable pour le groupe mais il doit prendre soin de son corps, sur le terrain et en dehors », avait notamment rappelé le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse -, le défenseur international a assuré avoir retenu les leçons. Back with a bang @ManCity pic.twitter.com/Kh90pyLKg1-- Benjamin Mendy (@benmendy23) September 21, 2019 « Des personnes peuvent parler de mon hygiène de vie (NDLR : pour les blessures), que c'est à cause de ci ou de ça, mais ce sont malheureusement les aléas du football, explique l'ancien défenseur de Marseille et Monaco. Mais maintenant c'est derrière moi. Je me sens très bien. J'ai changé beaucoup de choses. J'ai un chef (cuisinier) à domicile, j'ai été suivi par un entraîneur personnel après mon opération. Ce sont des choses qu'on est obligé de faire pour revenir au haut niveau. Ce n'est pas facile d'être éloigné des pelouses et de se sentir impuissant. »Il déclenche la colère des supporteurs marseillaisLe gamin de Palaiseau a donc décidé de revoir son mode de vie pour renouer le fil d'une carrière qui s'écrit plus souvent avec des pointillés depuis deux ans. Mendy vrai supporter du PSG !!!!!! #ICICESTPARIS #psg pic.twitter.com/l4ehKpqMhZ-- ...