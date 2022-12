Blessure de Karim Benzema : le staff des Bleus a-t-il fait une erreur ?

Karim Benzema continue d'entretenir le mystère autour de son départ de l'équipe de France en début de Coupe du Monde. Une communication floue qui ne sert pas l'attaquant du Real Madrid, qui a par ailleurs peut-être de bonnes raisons d'être remonté.

La saison automne-hiver 2022-2023 de Karim Benzema est paradoxale. Sa coupe du monde s'est terminée avant le premier match contre l'Australie et pourtant, elle continue encore une semaine après la finale perdue par la France contre l'Argentine - au lendemain de laquelle il avait d'ailleurs annoncé sa retraite internationale pendant que les médaillés d'argent recevaient quelques honneurs au balcon de l'hôtel Crillon -. A coups de messages, tweets et stories parfois cryptiques, parfois énigmatiques, le Ballon d'Or 2022 donne l'impression de vouloir mettre un problème sur la table : il aurait été évincé trop tôt du groupe bleu.Son ancien agent, le toujours proche et très actif Karim Djaziri a remis un jeton dans la machine ce lundi soir en publiant une video montrant l'état du quadriceps de l'attaquant avec des explications en voix off, que le détenteur du compte résume sobrement ainsi :. Un tweetplus de 2100 fois dont une par Karim Benzema lui-même, qui a également posté un gazouillis sur son propre compte dans la foulée. On l'y voit dans un joli pull surmonté de la légende. Comprenne qui pourra, et c'est bien le souci.

Cause once you look at it , you know ! pic.twitter.com/5o9rYDqNin

— Karim Benzema (@Benzema) December 26, 2022Tout le monde captebien qu'il y a un couac dans la gestion du cas Benzema lors de cette Coupe du Monde. Karim Djaziri, déjà, résumait pour le coup plutôt bien son point de vue dans l'affaire, le 25 décembre entre la dinde et la bûche :