Blessure aux croisés confirmée pour Kvaratskhelia
Même attendu, c’est le coup dur. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a confirmé que Kvaratskhelia est bel et bien touché aux ligaments croisés. Le Géorgien « subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours » , précise le club de la capitale dans un communiqué. La date de son retour n’est pas encore connue.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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