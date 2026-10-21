 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Blessure aux croisés confirmée pour Kvaratskhelia
information fournie par So Foot 21/10/2026 à 11:17

Ajouter Boursorama à vos sources

Blessure aux croisés confirmée pour Kvaratskhelia

Blessure aux croisés confirmée pour Kvaratskhelia

Même attendu, c’est le coup dur. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a confirmé que Kvaratskhelia est bel et bien touché aux ligaments croisés. Le Géorgien « subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours » , précise le club de la capitale dans un communiqué. La date de son retour n’est pas encore connue.

Embed t.co…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG peut-il recruter un remplaçant à Kvara dès maintenant ?
    Le PSG peut-il recruter un remplaçant à Kvara dès maintenant ?
    information fournie par So Foot 21.10.2026 12:32 

    Qui pour remplacer Kvara ? Les supporters parisiens se sont réveillés très amers ce matin en apprenant la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, lui qui avait été si important pour la conquête du back-to-back . Sa saison étant d’office quasiment finie, se pose ... Lire la suite

  • Mikel Arteta est le roi du changement
    Mikel Arteta est le roi du changement
    information fournie par So Foot 21.10.2026 12:27 

    Le nez fin. Arsenal se déplace ce mercredi soir sur la pelouse du Bayer n et si Mikel Arteta se montre aussi perspicace que sur les dernières rencontres des Gunners en termes de changement, le club allemand devra se méfier de la fin de match. Lors de 4 des 5 dernières ... Lire la suite

  • De gauche à droite, les joueurs du PSG Marquinhos, Ousmane Démbélé et KhvichaKvaratskhelia, tous trois sortis blessés lors du match contre le FC Barcelone, le 20 octobre 2026 au Parc des Princes ( AFP / Valentine CHAPUIS )
    Foot : pour Paris, un arrière-goût amer derrière la séquence européenne brillante
    information fournie par AFP 21.10.2026 12:25 

    La superbe victoire sur Barcelone (4-2) mardi soir en Ligue des champions a laissé des traces au Paris SG, privé sans doute pour toute la saison de l'attaquant Khvicha Kvaratskhelia, gravement blessé à un genou, alors qu'Ousmane Dembelé et Marquinhos seront absents ... Lire la suite

  • Joshua Kimmich et Vincent Kompany absents contre Arsenal ?
    Joshua Kimmich et Vincent Kompany absents contre Arsenal ?
    information fournie par So Foot 21.10.2026 11:59 

    Double peine. Ce mercredi soir, le Bayern Munich reçoit Arsenal (coup d’envoi à 21 heures), mais ce choc de la troisième journée de la Ligue des champions sera marqué par de nombreuses absences. A commencer par celle de Joshua Kimmich . Le club bavarois a confirmé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank