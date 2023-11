information fournie par So Foot • 30/11/2023 à 15:39

Blessé, Sofiane Diop pourrait manquer la CAN

Sofiane Diop coupé dans son élan.

Il avait été pour la première fois convoqué avec le Maroc ce mois-ci mais il pourrait rater la CAN avec les Lions de l’Atlas. Moins en vue depuis quelque temps avec l’OGC Nice, Sofiane Diop était titulaire contre Toulouse dimanche mais a dû céder sa place à la pause après une blessure. Aujourd’hui, Francesco Farioli annonce que son joueur souffre d’une fracture du troisième métatarse droit et qu’il sera éloigné des terrains pendant six semaines.…

LP pour SOFOOT.com