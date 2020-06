Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blessé, Federer annonce la fin de sa saison Reuters • 10/06/2020 à 17:34









par Matthieu Cointe (iDalgo) Roger Federer ne sera pas de retour sur le circuit professionnel avant 2021. Le tennisman suisse a annoncé dans un communiqué publié sur ses réseaux qu'il ne reprendra pas la compétition cette année. Il va subir une nouvelle intervention chirurgicale sur son genou droit, déjà opéré en février dernier. À 38 ans, le Maestro indique qu'il a "prévu de prendre le temps nécessaire pour être de retour à 100% au plus haut niveau". Cette fois, l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem va rater moins de tournois, car le tennis professionnel n'a toujours pas repris. Plus proche de la fin que du début de sa carrière, Roger Federer vise encore un 9ème titre à Wimbledon, qu'il pourra tenter de décrocher la saison prochaine.

