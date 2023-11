information fournie par So Foot • 05/11/2023 à 18:42

Blessé, Benjamin Pavard manquera le prochain rassemblement des Bleus

Pavard pas veinard.

Sorti sur blessure en se tenant le genou face à l’Atalanta ce samedi, Benjamin Pavard n’a pas dû passer un très bon dimanche. Selon des médias italiens, confirmés plus tard par Le Parisien , le défenseur français a passé des examens et a appris qu’il souffrait d’une luxation de la rotule. En conséquence, il sera absent plusieurs semaines des terrains et il devra passer ce lundi d’autres examens complémentaires pour mieux définir la durée de son indisponibilité. Dommage collatéral : il manquera forcément le prochain rassemblement des Bleus qui débutera le 13 novembre prochain, dont Didier Deschamps doit donner la liste des participants le 9 novembre.…

AL pour SOFOOT.com