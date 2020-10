Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bledisloe Cup : pas de vainqueur pour la première manche Reuters • 11/10/2020 à 10:34









Bledisloe Cup : pas de vainqueur pour la première manche par Florian Burgaud (iDalgo) Quoi de mieux qu'un Australie/Nouvelle-Zélande disputé devant 31 000 spectateurs non masqués pour renouer avec le rugby international ? Ce dimanche matin, la première manche de la Bledisloe Cup, traditionnelle opposition mettant aux prises les Wallabies et les All Blacks chaque année, se disputait à Wellington, sur le sol australien. C'est la première fois que ses deux nations retournaient sur le terrain depuis la Coupe du monde 2019 remportée, au Japon, par l'Afrique du Sud. Après un combat acharné de plus de 80 minutes, elles se sont quittées sur un score nul de 16-16 alors qu'une pénalité longue distance du local Reece Hodge a heurté le poteau après la sirène. Pour la première fois depuis 2010, la Bledisloe Cup, plus remportée par l'Australie depuis 2002, va se disputer sur quatre affrontements : le prochain aura lieu dans une semaine à l'Eden Park d'Auckland. Avant deux autres matches qui auront, également, le Rugby Championship comme cadre.

