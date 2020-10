Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bledisloe Cup : la Nouvelle-Zélande prend l'avantage Reuters • 18/10/2020 à 12:24









Bledisloe Cup : la Nouvelle-Zélande prend l'avantage par Florian Burgaud (iDalgo) Une semaine après le match nul de Wellington, le deuxième acte de la Bledisloe Cup, traditionnelle opposition mettant aux prises les Wallabies et les All Blacks chaque année, avait lieu ce dimanche matin dans un Eden Park comble de 45 000 spectateurs non masqués. Les Néo-Zélandais n'ont cette fois-ci laissé aucune chance aux Australiens puisqu'ils s'imposent 27-7 en inscrivant quatre essais par Dave Rennie, Jordie Barrett, Ardie Savea et Sam Cane. Ils étirent d'ailleurs leur série d'invincibilité dans leur antre d'Auckland à 44 rencontres : depuis le succès du XV de France 23-20 en 1994, ils n'ont plus perdu sur cette pelouse. Après cette victoire, les All Blacks ne sont plus qu'a un succès du gain de la Bledisloe Cup 2020, qu'ils n'ont plus perdu depuis 2002. Le prochain affrontement est programmé le 31 octobre à Sydney dans le cadre du Rugby Championship.

