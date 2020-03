Blanquer : « Nous devons nous organiser face aux adversaires de la laïcité »

À peine l'affaire Mila, du nom de cette jeune fille menacée et déscolarisée pour avoir critiqué l'islam, avait-elle éclaté, que la militante associative Zohra Bitan prenait l'initiative de mobiliser en une quinzaine de jours une cinquantaine de personnalités, pas toutes françaises, pour défendre la laïcité et la liberté d'expression. Lundi soir, les éditions Seramis présentaient #JeSuisMila #JeSuisCharlie #NousSommesLaRépublique, un ouvrage préfacé par Zineb El Rhazoui (*). « Par ce livre, nous disons à Mila et à tous ceux qui pensent comme elle qu'ils ne sont pas seuls, que leur liberté est notre sacerdoce », écrit la journaliste et essayiste.Jean-Michel Blanquer s'est invité lundi soir à cette petite réception qui réunissait une cinquantaine de personnes. « Nos adversaires sont organisés. Malgré leur faiblesse intellectuelle, ils ne cessent de gagner du terrain, dans les milieux culturels, dans les milieux universitaires, dans les milieux médiatiques. Nous devons nous aussi nous organiser face aux adversaires de la laïcité. L'heure n'est plus à la défensive, comme si nous étions minoritaires, mais à l'offensive », a lancé le ministre de l'Éducation nationale, martelant qu'il n'avait « aucun respect pour les positions d'en face ».Lire aussi Affaire Mila : « Qu'elle ne compte pas sur nous ! »L'argent du Qatar contre la laïcitéJean-Michel Blanquer a toutefois reconnu que les adversaires de la laïcité sont très...