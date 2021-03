Blanchiment : un registre public des bénéficiaires de transactions illicites bientôt disponible

L'ouverture de ce registre intervient dans le cadre d'un nouveau plan d'action pour lutter contre le blanchiment des capitaux.

Le ministère de l'Economie et des Finances. ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Il sera bientôt possible d'identifier les personnes physiques bénéficiaires de transactions financières illicites. Un registre de ces bénéficiaires effectifs sera bientôt à la disposition du grand public dans le cadre d'un nouveau plan d'action pour lutter contre le blanchiment des capitaux, a annoncé Bercy mardi 24 mars. L'ouverture gratuite de ce registre "qui permet d'identifier les personnes physiques derrière les personnes morales (sociétés)" sera "concrétisée dans les toutes prochaines semaines" et correspond à une exigence européenne, précise-t-on au ministère de l'Économie et des finances.

La transparence financière sera également renforcée "sur un certain nombre d'associations", ont ajouté les responsables du ministère. Cette exigence de transparence est l'un des cinq volets du plan d'action du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB).

Ce plan comprend aussi un renforcement de l'arsenal préventif "en direction des secteurs professionnels qui peuvent jouer un rôle de vigie ou de gardien permettant de détecter les comportements suspicieux".

Sur le volet répressif , la cellule de Tracfin, le service du ministère de l'Économie chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, "pourra désormais intercepter les flux illicites et empêcher leur réalisation" et un "réseau de référents sera constitué dans tous les parquets" sur ces questions. Le plan d'action vise également une "efficacité renforcée du dispositif d'enquêtes, de poursuites et de saisie-confiscation". Les entraves à l'accès au système financier pour les terroristes doivent aussi être renforcées. Les services du ministère ont rappelé à cet égard une ordonnance du 4 novembre 2020 permettant "d'assurer une mise en œuvre sans délai du gel des avoirs". Enfin, le plan prévoit une synergie accrue entre les services des ministères de l'Économie, des Comptes publics, de l'Intérieur, de la Justice et de l'Outre-mer pour une plus grand efficacité.