Blanchiment de fraude fiscale : la demande de mise en liberté de Patrick Balkany rejetée

La cour d'appel de Paris a débouté le maire de Levallois-Perret de sa demande de mise en liberté. Il reste donc en détention dans l'attente de ses procès en appel.

Patrick Balkany reste en prison. La cour d'appel de Paris a rejeté, mercredi 13 novembre, la seconde demande de mise en liberté du maire (Les Républicains) de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), que ses avocats avaient défendue le 5 novembre. « La demande est jugée non fondée et rejetée. Le maintien en détention de Patrick Balkany est ordonné », a déclaré le président de la 5e chambre de la cour d'appel en l'absence de l'élu de 71 ans, incarcéré depuis deux mois et qui n'avait pas souhaité être extrait de sa cellule de la prison parisienne de la Santé pour assister à l'audience.

Le juge n'a pas précisé les motivations de la décision, indiquant seulement que celle-ci se fondait sur les 2e et 3e points de l'article 144 du code de procédure pénale. Le 2e point dispose que la détention provisoire peut être prolongée pour « empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille » ; le 3e vise à « empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ». Antoine Vey, avocat de Patrick Balkany, n'a pas souhaité s'exprimer à la sortie de l'audience : « On va analyser les termes de l'arrêt, que l'on n'a pas encore, et essayer de les comprendre. »

Le 28 octobre dernier, la même chambre de la cour d'appel de Paris, composée des trois mêmes magistrats, avait jugé « fondée » la première demande de mise en liberté du détenu Balkany. Condamné le 13 septembre à quatre ans de prison pour fraude fiscale et immédiatement incarcéré, l'élu avait fait appel et demandé à être libéré en attendant d'être rejugé. Cette demande avait donc été acceptée, à condition qu'une caution de 500 000 euros soit versée. Encore fallait-il que la seconde demande le soit également.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr