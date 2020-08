Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blaise Matuidi quitte la Juventus Turin Reuters • 12/08/2020 à 17:27









Blaise Matuidi quitte la Juventus Turin par Florian Burgaud (iDalgo) C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est maintenant officiel. Le milieu de terrain français champion du monde 2018 Blaise Matuidi ne sera plus un joueur de la Juventus Turin la saison prochaine après avoir résilié à l'amiable son contrat avec le club piémontais. Joueur au sein de la Vieille Dame depuis l'été 2017, il aura porté le maillot bianconero à 133 reprises, marquant 8 buts et donnant 5 passes décisives. Sur son site internet, la Juve remercie Blaise Matuidi pour « sa détermination et sa capacité à ne jamais abandonner » et lui souhaite une « bonne chance dans le futur ». Ce pourrait être de l'autre côté d'Atlantique, à l'Inter Miami, club de Major League Soccer propriété de David Beckham, son ancien coéquipier au Paris-SG.

