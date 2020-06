Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Blair Connor prend sa retraite Reuters • 11/06/2020 à 01:51









Blair Connor prend sa retraite par Matthieu Cointe (iDalgo) À 31 ans, Blair Connor raccroche les crampons. L'Australien a annoncé sur son compte Instagram qu'il prenait sa retraite. Au poste d'ailier au sein de l'Union Bordeaux-Bègles (UBB) depuis 10 ans, Blair Connor était le dernier joueur de l'effectif à avoir participé à la montée du club de la Pro D2 au Top 14 en 2010. Il a porté à 219 reprises le maillot girondin et inscrit 46 essais avec l'UBB. Connor a avoué qu'il ressentait une douleur depuis plus d'un an et qu'il avait déjà pris sa décision à l'issue de la saison 2018-2019. La crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 n'a fait qu'accélérer le processus. L'Australien de Brisbane va désormais pouvoir se consacrer à son autre passion, le surf, et n'a pas oublié de remercier tous les membres du club dans son message.

